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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 HAZİRAN 2024 SALI - YIL: 55

Biz övündük, onlar sahip çıktı

Faruk ÇAKIR
11 Haziran 2024, Salı
Filistin’de yaşanan zulme itiraz etmek dinî inançlardan bağımsız olarak insanî bir tavırdır.

Avrupa şehirlerinde  ortaya konulan tabloya bakında bunu görmek mümkün. İçlerinde mutlaka Müslümanlar da vardır,  ama büyük çoğunluk “insan” olduğu için “insaniyet namına” Gazze’deki zulmü itiraz ediyor.

Diğer İslam ülkelerini bir yana bıraksak bile, Filistin’e sahip çıkma noktasında sınıfta kaldığımızı  söyleyebiliriz. Bu sınıfta kalma sadece ‘idareciler’le sınırlı değil. Siyasetçi ve idarecilerin haricinde  vatandaşlar olarak biz de İsrail zulmüne gerektiği gibi tepki gösterebilmiş değiliz. Niçin Avrupa  şehirlerinde meydanları ve caddeleri dolduran “savaşa karşı barış yürüyüşleri” ülkemizde yeterince  yok? Bazı şehirlerde yürüyüşler olsa da Avrupa ile kıyaslandığında geride kaldığımızı söylemek her  halde yanlış olmaz. 

“Savaşa karşı barış talebi”ni ortaya koymak noktasında geride kalmamızın pek çok sebebi vardır. Belki  de en başta, toplumun “kutuplaştırılmış olması” geliyor. Değişik siyasi partilere mensup olanların  tamamının bir araya geldiği bir “Gazze büyük yürüyüşü” İstanbul’da yapılabildi mi? Meselenin  yeterince gündem olamaması siyasetçilerin “kavga”sı sebebiyle olsa gerek. Sözümüzle “Gazze ve  Filistin bizimdir” diyoruz, fakat bunun için gayret gösteremeye sıra geldiğinde sınıfta kalıyoruz. 

İngiltere ve İsviçre’den gelen haberler uzun dönemde “insaniyet”in İsrail zulmünü sona erdireceği  noktasında ümit veriyor. “İngiltere ve İsviçre’de on binlerce kişi Gazze için sokaklara indi” konulu  haberde şöyle bilgiler var:

“Londra’da on binlerce kişi, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de soykırımın son bulması ve acil  ateşkes çağrısıyla ulusal yürüyüş düzenledi. İsviçre’nin Cenevre kentinde de binlerce kişi, bir kez  daha Filistin’e destek için yürüyüş yaptı. Ülkede 4 Temmuz’da yapılacak genel seçimlere bir aydan  daha az bir süre kala sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla başkentteki Russel Meydanı’nda toplanan  göstericiler, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti.

İngiliz siyasilerin Gazze politikasının, seçmenlerin genel seçimlerde oy tercihini etkileyeceği görüşünü  paylaşan göstericiler, siyasilerden Gazze’de ateşkes çağrılarını desteklemelerini ve İngiltere’nin İsrail’e  silah satışını durdurmasını talep etti. Ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra “Gazze’de soykırıma son  verin” ve “Derhal ateşkes” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Russel Meydanı’nın ardından şehrin  merkezindeki Parlamento Meydanı’na yürüyüş başlattı. Londra’da 15’inci kez ulusal yürüyüş  düzenleyen Filistin destekçisi göstericiler, yürüyüş güzergahı boyunca “Özgür Filistin”, “Gazze  ağlama, ölmenize asla izin vermeyeceğiz” sloganları attı.

“İsviçre’nin Cenevre kentinde de binlerce kişi, bir kez daha Filistin’e destek için yürüyüş yaptı. Place  De Navigation Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, kent merkezinde yaptıkları yürüyüşte Filistin  bayrakları taşıdı, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği “soykırıma” tepki gösterdi. Eylemciler, Fransızca,  İngilizce ve Arapça Filistin yanlısı ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Yürüyüşün yapıldığı güzergahtaki  işletmelerde bulunan vatandaşlar da eyleme alkışlarla destek verdi. Eylemciler, İsrail’e verdikleri  destek nedeniyle ABD ve Batılı ülke hükümetlerini de eleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren yürüyüş, Parc  Des Cropettes Meydanı’nda sona erdi.” (AA, 8 Haziran 2024)

Bu haberler gösteriyor ki biz Gazze’ye yardım yapmakla övündük, Avrupa’daki vatandaşlar ise sahip  çıktı...

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