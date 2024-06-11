Biz övündük, onlar sahip çıktı

Filistin’de yaşanan zulme itiraz etmek dinî inançlardan bağımsız olarak insanî bir tavırdır.

Avrupa şehirlerinde ortaya konulan tabloya bakında bunu görmek mümkün. İçlerinde mutlaka Müslümanlar da vardır, ama büyük çoğunluk “insan” olduğu için “insaniyet namına” Gazze’deki zulmü itiraz ediyor.

Diğer İslam ülkelerini bir yana bıraksak bile, Filistin’e sahip çıkma noktasında sınıfta kaldığımızı söyleyebiliriz. Bu sınıfta kalma sadece ‘idareciler’le sınırlı değil. Siyasetçi ve idarecilerin haricinde vatandaşlar olarak biz de İsrail zulmüne gerektiği gibi tepki gösterebilmiş değiliz. Niçin Avrupa şehirlerinde meydanları ve caddeleri dolduran “savaşa karşı barış yürüyüşleri” ülkemizde yeterince yok? Bazı şehirlerde yürüyüşler olsa da Avrupa ile kıyaslandığında geride kaldığımızı söylemek her halde yanlış olmaz.

“Savaşa karşı barış talebi”ni ortaya koymak noktasında geride kalmamızın pek çok sebebi vardır. Belki de en başta, toplumun “kutuplaştırılmış olması” geliyor. Değişik siyasi partilere mensup olanların tamamının bir araya geldiği bir “Gazze büyük yürüyüşü” İstanbul’da yapılabildi mi? Meselenin yeterince gündem olamaması siyasetçilerin “kavga”sı sebebiyle olsa gerek. Sözümüzle “Gazze ve Filistin bizimdir” diyoruz, fakat bunun için gayret gösteremeye sıra geldiğinde sınıfta kalıyoruz.

İngiltere ve İsviçre’den gelen haberler uzun dönemde “insaniyet”in İsrail zulmünü sona erdireceği noktasında ümit veriyor. “İngiltere ve İsviçre’de on binlerce kişi Gazze için sokaklara indi” konulu haberde şöyle bilgiler var:

“Londra’da on binlerce kişi, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de soykırımın son bulması ve acil ateşkes çağrısıyla ulusal yürüyüş düzenledi. İsviçre’nin Cenevre kentinde de binlerce kişi, bir kez daha Filistin’e destek için yürüyüş yaptı. Ülkede 4 Temmuz’da yapılacak genel seçimlere bir aydan daha az bir süre kala sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla başkentteki Russel Meydanı’nda toplanan göstericiler, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti.

İngiliz siyasilerin Gazze politikasının, seçmenlerin genel seçimlerde oy tercihini etkileyeceği görüşünü paylaşan göstericiler, siyasilerden Gazze’de ateşkes çağrılarını desteklemelerini ve İngiltere’nin İsrail’e silah satışını durdurmasını talep etti. Ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra “Gazze’de soykırıma son verin” ve “Derhal ateşkes” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Russel Meydanı’nın ardından şehrin merkezindeki Parlamento Meydanı’na yürüyüş başlattı. Londra’da 15’inci kez ulusal yürüyüş düzenleyen Filistin destekçisi göstericiler, yürüyüş güzergahı boyunca “Özgür Filistin”, “Gazze ağlama, ölmenize asla izin vermeyeceğiz” sloganları attı.

“İsviçre’nin Cenevre kentinde de binlerce kişi, bir kez daha Filistin’e destek için yürüyüş yaptı. Place De Navigation Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, kent merkezinde yaptıkları yürüyüşte Filistin bayrakları taşıdı, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği “soykırıma” tepki gösterdi. Eylemciler, Fransızca, İngilizce ve Arapça Filistin yanlısı ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Yürüyüşün yapıldığı güzergahtaki işletmelerde bulunan vatandaşlar da eyleme alkışlarla destek verdi. Eylemciler, İsrail’e verdikleri destek nedeniyle ABD ve Batılı ülke hükümetlerini de eleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren yürüyüş, Parc Des Cropettes Meydanı’nda sona erdi.” (AA, 8 Haziran 2024)

Bu haberler gösteriyor ki biz Gazze’ye yardım yapmakla övündük, Avrupa’daki vatandaşlar ise sahip çıktı...