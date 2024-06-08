"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Bu tabloyla övünülür mü?

Faruk ÇAKIR
08 Haziran 2024, Cumartesi
Her zaman için ülke ve millet menfaatine olan sevindirici haberler duymak istesek de Türkiye ve dünya gerçekleri ‘üzücü haber’leri okumak mecburiyetinde bırakıyor.

İnsaf ehlinin sevinemeyeceği bir haber var karşımızda: “Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerde 31 Ocak 2023 itibarıyla toplam mahkum ve tutuklu sayısının en yüksek olduğu ülkeler içinde Türkiye (348.265) yine ilk sırayı aldı. Rapora göre, 100 bin kişi içinde 408 mahkum ile Türkiye Avrupa Konseyi ülkeleri içinde ilk sırada. Türkiye’yi sırasıyla Gürcistan (256), Azerbaycan (244), Moldova (242), Macaristan (211), Polonya (194), Slovakya (183) ve Arnavutluk (179) izliyor.” (tr.euronews.com, 6 Haziran 2024)

Haberde şu ayrıntılar da var: “Türkiye’yi bu sıralamada, İngiltere (3 cezaevi idaresinde toplam 90.964), Fransa (72.294), Polonya (71.228), Almanya (56.294) ve İtalya (56.127) izledi. 31 Ocak 2023 itibarıyla personel başına mahkum oranının en yüksek olduğu cezaevi idareleri sıralamasında ise Türkiye (4,5) yine ilk sırada. Bu klasmanda Türkiye’yi Kuzey Makedonya (2,7), Gürcistan (2,7), Sırbistan (2,6), Kıbrıs (2,6), Polonya (2,5), Moldova (2,5) oldu. 2,4), Yunanistan (2,4), İspanya (2,2) ve Macaristan (2,2) izledi. Nüfusu 500 binin üzerinde olan ülkelerde 2005’ten 2023’e cezaevlerindeki tutuklu ve mahkum sayısında en yüksek yüzde değişimi gösteren ülke yine Türkiye. Bu süre içinde Türkiye’de mahkum ve tutuklu sayısı yüzde 439 artış gösterdi.”

Gönül ister ki suç işleme nispeti her gün azalsın ve cezaevleri boş kalsın. Elbette Türkiye ve dünya şartlarında bu pek de mümkün olmayan bir talep. Fakat “mahkum ve tutuklu sayısının en yüksek olduğu ülke” olmak mecburiyetinde miyiz? Niçin bu meselenin “büyük dert”lerden biri olduğu düşünülmüyor? Yoksa bu tablo ile övünen ve “Bakın, cezaevlerimiz ağzına kadar dolu. Bizde suç işleyen karşılığını buluyor, cezasını çekiyor” diye düşünen idareciler mi var?

Nasıl ki “koruyucu sağlık sistemi”nin gerekli olduğu ifade ediliyor, aynı şekilde insanların “daha az suç işlemesi” için koruyucu sosyal şartların hazırlanması icap eder. Suç işleyenler elbette hak ettikleri cezası alsın ve alacak. Fakat esas mesele “daha az kişinin suç işlediği bir cemiyet” hayatını temin etmek değil mi?

Böyle bir cemiyet hayatına kavuşmak için yapılması gereken işler bellidir. O halde bu hedefe ulaşmak için bir gün dahi beklemeye tahammül kalmadığını görmek gerekir. “Ağzına kadar dolu cezaevleri” tablosu kesinlikle “Büyük Türkiye”ye yakışan bir tablo değildir.

Geçmişte bazı siyasilerin yeni cezaevleri açılmasıyla övündüğüne şahit olunmuştu. Bu yanlıştan bir an önce vazgeçip suç işleme nispetini azaltacak sosyal projelere öncelik verilmesi şarttır. Boşa geçen her gün ülkemiz ve milletimiz için kayıp sayılır. 

“Cezaevleri dolu ülke” olmak değil, “En az suç işlenen ülke” olmak hedefimiz olsun...

Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze’de sağlık merkezlerine 464 saldırı belgelendi

    Böyle giderse hekim bulamayacağız

    Tarımda yıkım mühendisliği

    Kaybedecek zaman yok

    İsrail kana doymuyor

    Trump: İsrail kazanmalı ve işi bitirmeli

    Dünyadan tepkiler yağıyor

    Gıda enflasyonunda Türkiye dünyadan koptu

    İYİ Parti’den Akşener’e tepki

    Biden’a Gazze uyarısı

    En kötüsü şimdi başlıyor

    İliç’te 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

    UNICEF: Gazze'deki çocuklar 8 aydır ''kabus'' yaşıyor

    Tek adam rejimi ülkeyi uçuruma götürüyor - Ağırlaştırdığı krizlere sürekli yenilerini ekliyor

    28 Şubatçılar affedilirken mağdurları cezalandırılıyor

    Eğitimciler tepkili

    İşsiz babaların fakir çocukları

    ‘Milletin yaşadığı sefaletin sorumlusu AKP’dir’

    3 sayılı kararname niye iptal edilmedi?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KHK kaosu
    İbrahim Aktaşcı

    Millî “marş” basmazsa!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur iman ilmidir; her vakit ihtiyaç var
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman’ın çocukluğu -2
    Genel

    Şeyh Seyda ve Bediüzzaman’ın giyabi cenaze namazı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Muhammet ÖRTLEK

    ABD’nin “Savaş Sonrası Planı”
    Ali FERŞADOĞLU

    Kur’an hizmetleri hürriyetle inkişaf eder
    Genel

    Gazze’de sağlık merkezlerine 464 saldırı belgelendi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.