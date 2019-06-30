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30 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Karanlık geceler, Nurlu sabahlara gebedir

Fazilet Kırmızı
30 Haziran 2019, Pazar
En karanlık geceler en aydınlık sabahlara uyanacağımız içindir. Üstadımız Bediüzzaman’ın söylediği gibi; her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır.

Yaşadığımız her acının mutlaka bir anlamı, bir sebebi ve bir sonucu vardır. Her zaman sabırla bekle.  Ve bir sabah gözlerini açtığında pencerene elbet güneş doğar. Kim bilir aylardır açmasını beklenen o çiçek açmıştır. Kim bilir yıllardır beklenen bahar gelmiştir. Bir insanın kalbinden ettiği duâları boşuna değildir. Rabbimiz bizlere  şah damarımızdan daha yakındır. Allah, bütün acılarını ve bütün acizliğini görendir. Allah, ruhunda kopan fırtınayı ve kalbinden geçen her duâyı duyandır. Allah, kulunu yalnız bırakmaz. Sen de kendini bırakamazsın. Dertlerini ve yüreğini mavi sulara değil, gözyaşların ile birlikte seccadenin üzerine bırak.

 Her günahın bir tövbesi vardır. Her zaman tövbe kapısı açıktır. Sen yeter ki af dile. Affa lâyık olmak için çaba harca. Önce Rabbim affetsin seni. Sonra sen kendini affet. Affetmek, hürriyete kavuşmaktır.  Affet ki artık bu kara gece bitsin. Affet ki ruhuna zemheri yerine bahar nefes olsun.

Kolayı seçip kaçma, gitme. Zaten bir insan nereye kadar gidebilir ki? Mahşer günü hesaptan kaçmak mümkün mü? Asla! Dünyanın elbet sonu gelecek. Ama bu son gelmeden sen, seni bekleyen sonsuz bir hayata hazırlıklı olmalısın. Sonsuz bir Cennet bahçesi veyahut sonsuz bir Cehennem çukuru bizleri bekliyor. Tercih hakkı bize verilmiş. Sen fıtratın ve vicdanın sesini dinle, Cennet bahçelerini tercih et. Vicdanına dönen insan, doğru yolu bulan insandır. Şeytana ve günaha değil, vicdanına teslim ol, âlemlerin Rabbine teslim ol. 

Teslimiyet sabırdır. Sabır, zaman ve duâ ile bir bütündür. Tövbe, geçmiş için yapılır, duâ ise beklenen gün içindir. Şeytan size kötü geçmişinizi hatırlatıyorsa ona geleceğini hatırlatan derler.

Sabret ve unutma ki: Allah sabredenlerle beraberdir. Yüreğine umut çiçekleri ek. Sonra o çiçeklere duân ile can ver. O umut ile can bul. Güzel günlere inan,  inanmak ümitsizlik denen zehre panzehir olur. 

Kul için dünya imtihan yeridir. İmtihan, intihar sebebi olamaz. Dünyadaki ağır bir imtihan, senin sabrın karşılığında ahirette ebedî bir saadettir. Bu dünya hayatı, sonsuz bir Cenneti kazanmak için yaşamaya ve bütün zorlukları aşmaya değer.  

Her yolun bir sonu vardır.  

Yolumuzun sonu Cennet olsun inşallah. 

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