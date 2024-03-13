Barla'da gözde bir mekan... Yeni Asya Sosyal Tesisleri yenileniyor

YENİ ASYA EĞİTİM, KÜLTÜR VE ARAŞTIMA VAKFI BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BARLA YENİ ASYA SOSYAL TESİSLERİNDE ONARIM VE TADİLAT İŞLEMLERİ SÜRÜYOR. TESİS YENİ SEZONDA YENİLENMİŞ HALİYLE MİSAFİRLERİNİ KARŞILAMAYA HAZIRLANIYOR.

Seyhan Şentürk - İstanbul

Yeni Asya Eğitim, Kültür ve Araştıma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Barla Yeni Asya Tesisleri 32 odası ve 128 yatak kapasitesi ile misafirlerine hizmet veriyor.

Toplu ve aile konaklamalarının yapılabildiği, farklı boyut ve donanımda odalara sahip olan tesiste bahar aylarıyla birlikte başlayan hareketlilik kış aylarına kadar devam ediyor. Tesiste aile ve talebe okuma programları, hizmet içi toplantılar yapılıyor. Mahaller önceden rezervasyon yaptırarak haftalık aile programları düzenliyor.

Üstadın “Barla Denizi” olarak isimlendirdiği Eğirdir Gölüne nazır suit odalarda kalma imkânı bulan misafirler, Nur menzillerini de gezerek Barla’nın tarihî ve tabiî havasını teneffüs ediyorlar.

Tesisin yemekhanesinde misafirlere, sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri kapalı ve açık alanlarda ikram ediliyor. Ayrıca talep edilmesi durumunda öğlen yemekleri veriliyor. Tesis toplu ikramlar için de ev sahipliği yapıyor.

Geniş bir bahçeye de sahip olan sosyal tesiste yeşil alan, çocuk oyun parkı ve araç otoparkı yer alıyor.

BİR NUR MENZİLİ OLARAK BARLA

Barla, “ehl-i imanın imdadına gönderilen Risale-i Nurların” ilk olarak neşrine başlandığı bir belde. Bir köy iken, bağrında misafir ettiği şerefli misafiri sayesinde bugün dünya çapında ismi biliniyor. Evet Barla, Bediüzzaman Said Nursi’nin devrin müstebidleri tarafından nüfuzundan korkulduğu için “sürgün”e gönderildiği o gün için “kuş uçmaz, kervan geçmez” bir yer.

Tasarrufunun devam ettiğine inandığımız Üstadın kokusu Barla’nın dağına, taşına sinmiş. Barla Kabristan’ından Çam Dağına kadar her yerde Bediüzzaman var, telif ettiği Nurların akisleri var. Barla çarşısı ve sokakları Üstadlahayattar, onunla nefes alıp veriyor.

Barla önemli bir Nur menzili olarak her mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Kafileler halinde gelen misafirler, Üstadın kaldığı mekânları, kabristanı, Çam Dağını, Cennet bahçesini ziyaret ediyor, hatıra fotoğrafı çektirip paylaşıyorlar.

TARİHÇE-İ HAYAT’TA BARLA

Barla, ehl-i imanın manevî imdadına gönderilen Risale-i Nur Külliyatının telif edilmeye başlandığı ilk merkezdir.

Barla, millet-i İslâmiyenin, hususan Anadolu halkının başına gelen dehşetli bir dalâlet ve dinsizlik cereyanına karşı, Kur’ân’dan gelen bir hidayet nurunun, bir saadet güneşinin tulû ettiği beldedir.

Barla, rahmet-i İlâhiyenin ve ihsan-ı Rabbanînin ve lütf-u Yezdanînin bu mübarek Anadolu hakkında, bu kahraman İslâm milletinin evlâtları ve âlem-i İslâm hakkında, hayat ve mematlarının, ebedî saadetlerinin medarı olan eserlerin lemaan ettiği bahtiyar yerdir.

(…) Bediüzzaman Barla’ya 1926-1927 senelerinde nefyedilmiştir. Bu tarihler, Türkiye’de yirmi beş sene devam edecek bir istibdad-ı mutlakın icra-i faaliyetinin ilk seneleri idi. Gizli dinsiz komiteleri, “İslâmî şeairleri birer birer kaldırarak İslâm ruhunu yok etmek, Kur’ân’ı toplatıp imha etmek” plânlarını güdüyorlardı. Buna muvaffak olunamayacağını iblisâne düşünerek, “Otuz sene sonra gelecek neslin kendi eliyle Kur’ân’ı imha etmesini intâc edecek bir plan yapalım” demişler ve bu plânı tatbike koyulmuşlardı. (Tarihçe-i Hayat, s. 166)

TESİSLER YENİ SEZON İÇİN YENİLENİYOR

Sosyal tesislerde yeni sezon öncesi yenileme ve tadilat çalışmaları devam ediyor. Islak zeminlerin tamamı yenileniyor. Su ve elektrik tesisatları elden geçiriliyor. Tüm binanın genel bir bakım, onarım ve boya işlemleri yapılıyor.

Çevre düzenlemesi de yapıldığında tesis, yep yeni bir çocuk parkı, bahçe oturma alanları ve araç otoparkına sahip olmuş olacak.

Vakıftan yapılan açıklamada yenileme ve tadilat giderleri için katkıda bulunmak isteyen hayırseverlerin, Yeni Asya Eğitim, Kültür ve Araştıma Vakfının, Kuveyt Türk’te açılmış olan hesabına bağışta bulunabilecekleri belirtildi.

DESTEK VERMEK İSTEYENLER İÇİN:

İban no: TR810020500000008128100002