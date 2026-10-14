"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Halk TV Açıklaması

14 Ekim 2026, Çarşamba 11:14
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Halk TV'ye yönelik operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Cafer Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulmuş ve TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verilmiştir" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Halk TV'ye yönelik operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Cafer Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulmuş ve TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verilmiştir" denildi. Soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, bunlardan 11'inin gözaltına alındığı belirtildi.

"RÜŞVET, İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA... " SUÇLAMASI

Polis şafak vakti Halk TV'nin İstanbul'daki merkezine baskın yaparak yayın sistemlerine el koydu ve canlı yayın akışını kesti. Gelişmeye ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında 'Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından temin edilen veriler, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve dosya kapsamındaki diğer bilgi ve belgeler birlikte değerlendirilmiştir.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüpheli Cafer Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi’nin (VKN: 1911178311) kurulmasını sağladığı, şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği ve belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat temin edildiği yönünde bulgulara ulaşılmıştır.

Dosya kapsamındaki beyan ve kayıtlar doğrultusunda, ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin TL tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı, ilgili şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin şüpheliye ait veya şüphelinin ilişkili olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı tespit edilmiştir.

ŞİRKETLERİNİN TOPLAM İŞLEM HACMİ 30 MİLYAR

MASAK tarafından temin edilen veriler üzerinde yapılan incelemelerde, şüpheli Cafer Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389,15 TL olduğu tespit edilmiştir.

Şüphelinin şahsi banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde ise 459 ayrı işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin 3,28 TL para girişi, 564 ayrı işlemle toplam 1 milyar 118 milyon 591 bin 33,88 TL para çıkışı gerçekleştiği belirlenmiştir.

Ayrıca şüphelinin yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri de incelemeye alınmış; ilgili finansal hareketlere ilişkin yüksek hacimli döviz bazlı işlemler tespit edilmiştir.

Şüpheli Cafer Mahiroğlu'nun ve birinci derece yakınlarının şahsi banka hesapları ile ortaklık veya yöneticilik ilişkilerinin bulunduğu şirket hesaplarına yönelik incelemelerde, yüksek tutarlı uluslararası SWIFT para transferleri bulunduğu; malvarlığı edinimleri ile beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar olduğu anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında 'İhaleye Fesat Karıştırma' suçundan aranma kaydının bulunduğu ve 10 Mart 2025 tarihinde yurt dışına çıkış yaptığına ilişkin tespitler de dosya kapsamından anlaşılmıştır.

17 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda, 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup 14 Ekim tarihinde sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde 11 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yapılan araştırmalarda şüphelilerden 4’ünün yurt dışında bulunduğu, 1’inin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilmiş, 1 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Yine şüpheli Cafer Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulmuş ve TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verilmiştir. Soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." (ANKA)

Etiketler: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV, Cafer Mahiroğlu, kayyım, TMSF, MASAK, İBB, İzmir Büyükşehir Belediyesi
Okunma Sayısı: 268
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Halk TV Açıklaması

    İstanbul'da fırtına ve yağış etkili oldu

    Papa 14'üncü Leo'ya akciğer kanseri teşhisi konuldu

    Halk TV'ye kayyım atandı, siyasiler ve meslek örgütleri tepkili

    AİHM kararı uygulanmadı

    Trump: "Yapabilirim"

    Şiddet sarmalına acil çözüm gerekiyor

    Mekke Anlaşmasına eleştiri - Gemilerimiz hedef haline gelecek

    Fon krizi değil, organize soygun! - Soygunun sorumluları gizlenmesin

    Kamu kaynağı mı aktarılacak?

    Erbakan’dan 3 canavar tarifi

    Vatandaş foncuların cezalandırılacağına inanmıyor

    Bir ihmal değil, vurgun!

    Galatasaray, Barcelona'ya 4-1 yenildi

    Sakarya’da “İcazet Merasimi”

    Aksaray, Bilim Şenliği’nde buluştu

    Bediüzzaman Mevlidi kucaklaşmaya sebep oldu

    Sigara satışında QR dönemi başlıyor

    Depoda bekletildikleri ortaya çıkmıştı - F-35’lerin yazılımı eskidi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Fon krizi değil, organize soygun! - Soygunun sorumluları gizlenmesin
    Genel

    Mekke Anlaşmasına eleştiri - Gemilerimiz hedef haline gelecek
    Genel

    Erbakan’dan 3 canavar tarifi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kamu kaynağı mı aktarılacak?
    Genel

    Bir ihmal değil, vurgun!
    Genel

    Tüm dünya üretim için Mısır’da
    Genel

    Bediüzzaman Mevlidi kucaklaşmaya sebep oldu
    Genel

    Şiddet sarmalına acil çözüm gerekiyor
    Genel

    Vatandaş foncuların cezalandırılacağına inanmıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.