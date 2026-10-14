Bir ihmal değil, vurgun!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, fon skandalına ilişkin yaptığı açıklamada, 19 Ağustos tarihinin soruşturma açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

DP Genel Başkanı Uysal, Norveç’teki yolsuzluk istifasını hatırlattı: “Siyaset, imtiyazın değil, mesuliyetin makamıdır” İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 19 Ağustos’ta SPK’ya gönderdiği gizli müzekkereden bazı kişilerin haberdar olduğunu öne süren Uysal, 1-16 Eylül tarihleri arasında 440 kişinin toplam 401 milyar liralık şüpheli fon satışı gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Bulls Portföy ile bağlantılı olduğunu belirttiği Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısının 31 Ağustos’ta görevden alınarak BTK üyeliğine atandığını hatırlatan Uysal, yaşananların siyasi ve bürokratik ilişkilerle araştırılması gerektiğini savundu. Uysal, “Bir ihmal yok; Herkesin her şeyden haberi olduğu bir vurgun var!” ifadelerini kullandı. Ankara - Mehmet Kara

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