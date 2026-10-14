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14 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Mekke Anlaşmasına eleştiri - Gemilerimiz hedef haline gelecek

14 Ekim 2026, Çarşamba 01:13
Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, “Türkiye’nin Yemen’de Husilerle karşı karşıya gelmesi durumunda, Kızıldeniz’den geçen Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı tüm ticarî gemiler açık hedef haline gelecektir” dedi.

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Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Antlaşması’nı eleştirdi.

Türkiye’nin dost ve kardeş ülkelerle savunma iş birliği geliştirmesine karşı durmadıklarını, iş birliğine itiraz etmediklerini dile getiren Özdağ, “Ancak bizim itirazımız Türkiye’nin millî çıkarları yeterince gözetilmeden, sınırları açıkça çizilmemiş askeri yükümlülüklerin altına sokulmasına, ülkemizin başka devletlerin savaşlarının tarafı haline getirilmesine ve Türk milletinin geleceğinin kapalı kapılar ardında alınan kararlarla riske atılmasına yöneliktir. Mekke Ortak Savunma Antlaşması, milletimizin gözünden kaçırılarak, Gazi Meclisimizin iradesi yok sayılarak hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Anayasamızın 90. maddesi bir temenni metni değildir. Yangından mal kaçırır gibi Meclise tezkere getirme hazırlığı yapanlar, TBMM’nin onaylamadığı bu angajmanları hangi anayasal yetkiyle imzalamıştır?” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye çatışmaya sürüklenmemeli

Özdağ, Türkiye’nin Yemen’deki bir çatışmaya doğrudan ya da dolaylı taraf yapılmasının ülkenin milli çıkarlarına indirilmiş ağır bir darbe olacağını, deniz ticaretinin ve ticarî gemilerinin hedef alınacağını kaydetti. Babülmendep Boğazı’nın Türkiye’nin dış ticareti ve deniz ulaşımı açısından hayati bir öneme sahip olduğuna işaret eden Özdağ, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin Yemen’de Husilerle karşı karşıya gelmesi durumunda, Kızıldeniz’den geçen Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı tüm ticarî gemiler açık hedef haline gelecektir. Türkiye’nin yıllardır binbir emekle Somali’de, Aden Körfezi’nde ve Afrika Boynuzu’nda kurduğu askeri, ticarî ve diplomatik nüfuz, bu maceracı politika yüzünden tek bir günde heba olma riski taşımaktadır. Bu antlaşma komşumuz ve dost ülke İran ile Türkiye’yi sıcak bir çatışmanın eşiğine getirecek, ülkemizi birden fazla cephede belirsiz bir hesaplaşmanın içine çekecek bir hamledir. Bu antlaşma ne Türkiye’nin ne de bölge halklarının yararınadır. Bu durum, yalnızca Tel Aviv ve Washington’ın manipülasyon kabiliyetine ve ‘böl-yönet’ siyasetine hizmet eder.”

AA

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