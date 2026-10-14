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14 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

AİHM kararı uygulanmadı

14 Ekim 2026, Çarşamba 08:27
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala’nın avukatlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesinin 25 Ağustos 2026 tarihli kararına dayanarak yaptığı infazın durdurulması, tahliye ve yeniden yargılama talebini reddetti.

 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala’nın avukatlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesinin 25 Ağustos 2026 tarihli kararına dayanarak yaptığı infazın durdurulması, tahliye ve yeniden yargılama talebini reddetti. Mahkeme, mevcut hükmün infazının devamına karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala hakkında 13 Ekim 2026 tarihli ek kararını açıkladı.

Kavala’nın avukatları, AİHM Büyük Dairesinin 25 Ağustos 2026 tarihli kararını gerekçe göstererek yeniden yargılama yapılması, hükmün infazının durdurulması ve Kavala’nın tahliyesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, Cumhuriyet savcısının yazılı mütalaasını aldıktan sonra başvuruyu değerlendirdi.

MAHKEMENİN GEREKÇESİ 

Mahkeme kararında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin kabul edilebilirlik şartlarına dair hükümlerine atıf yaparak iç hukuk yollarının tüketilmesi şartının temel usul şartlarından biri olduğunu belirtti.

AİHM’nin bir temyiz mahkemesi olmadığı yönünde değerlendirmede bulunan mahkeme, delillerin kabul edilebilirliği ya da değerlendirilmesinin ulusal hukuk ve ulusal mahkemelerin yetkisinde olduğunu savundu.

Kararda, aksi bir yaklaşımın AİHM’nin "ilk derece mahkemesi veya temyiz mahkemesi gibi hareket etmesi" sonucunu doğuracağı ifade edildi.

TAHLİYE VE YENİDEN YARGILAMA TALEBİNE RED

Mahkeme, Kavala’nın avukatlarının infazın durdurulması, tahliye ve yeniden yargılama taleplerinin CMK’nin 318/3. maddesi kapsamında reddine karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ayrıca 2021/178 esas, 2022/178 karar sayılı hükmün infazının devamına hükmetti.

Karar oy birliğiyle alındı. Ek karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık bırakıldı. (ANKA)

Etiketler: AİHM, AYM, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala
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