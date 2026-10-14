İstanbul'da fırtına ve yağış etkili oldu

Yağmur ve fırtına dün gece yarısından itibaren İstanbul genelinde etkili oldu. Bazı semtlerde yollarda su birikintileri oldu, trafikte yoğunluk arttı.



Yağmur ve fırtına dün gece yarısından itibaren İstanbul genelinde etkili oldu. Bazı semtlerde yollarda su birikintileri oldu, trafikte yoğunluk arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi AKOM dün bir bilgilendirme yapmış, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkili olmasının beklendiğini duyurmuştu. Gece yarısından sonra etkisini artıran ve aralıklarla etkisini sürdüren yağış sebebiyle Esenyurt, Sarıyer gibi bazı semtlerde yollarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Trafik yoğunluğu da sabah saatlerinde yüzde 80'lere yaklaştı. METREKAREYE 40-70 KİLOGRAM ARASI YAĞIŞ AKOM'a göre, perşembe öğle saatlerine (13.00) kadar fırtına ile birlikte görülmesi beklenen kuvvetli yağışlar sebebiyle Avrupa Yakası’nın kuzey ve orta ilçeleri (Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt, Büyükçekmece) ile Anadolu Yakası’nın doğu ilçelerinde (Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile) metrekareye 40-70 kilogram; diğer yerlerde ise 20-40 kilogram aralığında yağışların gözlemlenebileceği tahmin ediliyor. (ANKA)

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