Fon krizi değil, organize soygun! - Soygunun sorumluları gizlenmesin

Fon piyasasında 440 kişinin gerçekleştirdiği 401 milyar liralık şüpheli satış, gözetim ve denetim mekanizmalarını tartışmaya açarken, organize işlemlerin arkasındaki sorumluların ortaya çıkarılması çağrıları yükseliyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye’de yaşanan fon krizine ilişkin kaleme aldığı yazıda, borsadaki şüpheli işlemlere ve denetim eksikliklerine dikkat çekti. Tera ve Pusula fonlarında 1-16 Eylül tarihleri arasında 440 kişi tarafından toplam 401 milyar liralık şüpheli satış gerçekleştirildiğini belirten Selvi, yaşananların sıradan bir piyasa krizi olarak değerlendirilemeyeceğini savundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın hukuka aykırı işlemlerde sorumluluğun ortadan kalkmayacağı yönündeki açıklamasını hatırlatan Selvi, denetim kurumlarının da hesap vermesi gerektiğine işaret etti.

Bunun adı organize soygun

Fon piyasasında yaşanan işlemlerin organize biçimde gerçekleştirildiğini savunan Selvi, “Borsada manipülasyon yapılmış. Borsada faaliyet gösteren yüzlerce fon varken Tera, Pusula gibi fonlar organize bir şekilde yükseltilmiş” ifadelerini kullandı. Şüpheli satışların büyüklüğüne dikkat çeken Selvi, “Bunun adı fon krizi değil, fon soygunu” değerlendirmesinde bulundu.

Denetleyenler ne yaptı?

Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) sorumluluğunu sorgulayan Selvi, “Peki bu soygun yapılırken borsa yetkilileri ne yapmış? Yerli ve yabancı denetim kuruluşları uyuyor muymuş? SPK hangi önlemleri almış?” sorularını yöneltti. Borsadaki işlemlerin anlık olarak izlenebildiğini hatırlatan Selvi, “Sistemin gözetim ve denetim sistemlerinde sorun var” diyerek denetim mekanizmalarındaki aksaklıkların araştırılması gerektiğini belirtti.

Sorumlular ortaya çıkarılmalı

Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) hazırlayacağı raporun önemine işaret eden Selvi, “Nerede aksaklıklar varsa, hangi birimler ya da kişiler kusurluysa, kim ya da kimler planlayarak bu soygunu gerçekleştirdiyse tek tek ortaya çıkaracak” ifadelerini kullandı. DDK’nın görevlendirilmesi önerisinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten geldiğini belirten Selvi, “Fon rezaleti tasfiye edilirken gözetim ve denetim sistemlerinde de yeni düzenlemeler yapılacak” dedi.

Haber Merkezi