Bediüzzaman Mevlidi kucaklaşmaya sebep oldu

İstanbul’da Eyüp Sultan Camii’nde, Asya Kültür ve Medeniyet Derneğinin organize ettiği Bediüzzaman Mevlidi’ne İstanbul ve birçok ilden çok sayıda kişi katıldı.

İstanbul - Mustafa Gönüllü

Eyüp Sultan Camii’nin hafız ve mevlidhanları tarafından okunan Mevlid-i Şerif’te, Bediüzzaman Hazretleri ve ahirete irtihal eden bütün iman ehli için dualar edildi. İslâm âleminin ittihadı ve selâmeti için niyazda bulunuldu.

Gençlerden Bediüzzaman tanıtımı

Programa katılan genç talebeler, cami çevresinde Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini tanıtan kısa bilgilendirme afişleri dağıttı, lokum ikramında bulundu.

Asya Kültür ve Medeniyet Derneği Başkanı Hasan Güneş, programa iştirak edenlere teşekkürlerini ileterek şunları söyledi: “Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatını iman ve Kur’ân hakikatlerinin anlatılmasına adamıştır. Onun ortaya koyduğu iman ve Kur’ân hizmeti, günümüzde de insanlığın manevî ihtiyaçlarına ışık tutan önemli bir rehberdir. Bu tür programlar birlik, kardeşlik ve manevî değerler etrafında buluşmaya vesile oluyor.”

Programa katılan diğer katılımcıların duygu ve düşünceleri ise şöyleydi:

- Adem Başkaya: Bediüzzaman Mevlidi manevi atmosferi yüksek olan Sultan Eyüp’de gerçekleşti. 4-5 bin adet tanıtım broşürü çok isabetli oldu. Mevlid esnasında hocaefendilerin ayakta yapılan medh-ü sena duasında Üstadımızın ve Nur talebelerinin ismi geçmesi bile mevlidimizin isabetli olduğuna delildir.

Eyüp Sultan manevî buluşma noktamız

- Hasan Doğan: Bu tür organizasyonlar ile cemaatin tesanüd, uhuvvet, sebat ve metaneti daha bir kuvvet kazanıyor ve bizlere daha aktif ve ihlaslı hizmet etme motivasyonunu kazandırıyor.

- Mustafa Başkarcı: Bediüzzaman mevlidi muhteşemdi. Mevlam tekrarını nasip etsin. Amin.

Nur talebelerinin kabirleri ziyaret edildi

- Adem Tekle: İzmir, Gemlik, Tekirdağ ve diğer illerden geniş katılım oldu. Eyüp Sultan gibi bir mekanda umum Nur talebeleri ve merhum Mehmet Kutlular Ağabeyin kabirleri de ziyaret edildi.

- Nurten Geçmiş (İzmit): Cemaatten yeni kişileri tanıdık, eski tanıdıklarımızı gördük. Uhuvvet, muhabbet açısından güzel oldu.

Hizmet hatıraları yad edildi

- Seher Şen (İzmit): Eyüp Sultan mevlid-i şerifine büyük bir coşkuyla İzmitli hâdimler olarak iştirak ettik. "Birimiz şarkta, birimiz garpta, birimiz şimalde, birimiz cenupta da olsak biz yine beraberiz"i gösterdik. .

- Şule Beyhan Sözeri: Üstadımızın ve cümle ölmüşlerimizin ruhu için okunan mevlid-i şerif, kardeşlerimizle bir araya gelmemize, uhuvvetimizin pekişmesine vesile oldu. Nice mevlitlerde, faaaliyetlerde görüşebilmek ümidiyle...