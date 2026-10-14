Galatasaray, Barcelona'ya 4-1 yenildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona'ya 4-1 yenilen Galatasaray, organizasyonda henüz puanla tanışamadı.

"Devler Ligi"nde sezona deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 kaybederek giren sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftada İspanya'nın Barcelona takımını konuk etti.

Mücadele, konuk takım Barcelona'nın iyi oyunuyla başladı. Topu ayağında tutan rakibinin baskısı sonrasında daha çok kendi yarı alanında kalan sarı-kırmızılılar, uzun paslarla Victor Osimhen ve Rafael Leao'yu buluşturmaya çalıştı. Geçiş oyununda pozisyon arayan Galatasaray, 27. dakikada Aleksey Batrakov'un ayağından gelen golle 1-0 üstünlük kurdu. Oyunda dengeyi sağlayan "Cimbom" 34. dakikada korner organizasyonunda ikinci kez fileleri havalandırsa da gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İlk yarının sonlarında baskıyı artıran Barcelona, 43. dakikada Joao Cancelo'nun golüyle beraberliği yakaladı. Mücadelenin devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.

İkinci yarıda Barcelona atakları karşısında zor anlar yaşayan Galatasaray, 50. dakikada Fermin Lopez, 53. dakikada Anthony Gordon ve 65. dakikada Karim Adeyemi'nin gollerine engel olamayınca skor konuk takım lehine 4-1'e geldi.

Bu sonuçla sahadan yenik ayrılan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçından da puan çıkaramadı. "Devler Ligi"nde sezona 5-1'lik Feyenoord galibiyetiyle giren Barcelona ise 2'de 2 yaptı.

İlk yarı

16. dakikada Pedri'nin uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Gordon'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı önledi.

24. dakikada Yamal'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası civarındaki Olmo'nun kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

25. dakikada Gordon'ın pasında topla buluşan Cancelo'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır soluna uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

28. dakikada Galatasaray öne geçti. Batrakov'un pasında sol kanatta topla buluşan Leao, meşin yuvarlağı taşıdıktan sonra ceza yayına doğru topu gönderdi. Bu noktada bulunan Batrakov, bekletmeden şutunu çekti. Savunma oyuncusunun da ayağından seken top ağlarla buluştu: 1-0.

33. dakikada Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü. Batrakov'un sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda altıpas içerisindeki Barış Alper Yılmaz, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrası hakem Marco Guida, Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonunun ofsayt olduğunu işaret ederek golü iptal etti.

43. dakikada Barcelona beraberliği yakaladı. Fermin Lopez, ceza yayı önündeki Yamal'a pasını aktardı. Eren Elmalı'nın Yamal'a müdahalesi sonrasında topu önünde bulan Olmo, meşin yuvarlağı Cancelo'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından uzak direğe yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1.

45. dakikada Gordon'ın ceza yayının gerisinden vuruşunda, Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti.

45+2. dakikada Yamal'ın paslaşarak kullandığı serbest atışta topla buluşan Olmo'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Yamal, Fermin ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahasının sağ tarafından arka direğe doğru ortasını yaptı. Bu noktada bulunan Gordon'ın altıpas içinde yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

50. dakikada Barcelona öne geçti. Yamal'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan ortasında altıpas üzerindeki Fermin Lopez, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-2.

53. dakikada Barcelona farkı 2'ye çıkardı. Pedri'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Yamal, ön direkteki Gordon'a meşin yuvarlağı aktardı. İngiliz oyuncunun vuruşunda, top yakın direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-3.

65. dakikada İspanya ekibi, durumu 4-1 yaptı. Yamal'ın pasında ceza yayı önündeki Jesus'un dokunuşunda ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Adeyemi'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden fileleri havalandırdı.

68. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yamal, pasını ceza yayı içindeki Pedri'ye aktarmak istedi ancak meşin yuvarlağa Sanchez müdahale etti. Dönen topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Yamal'ın bekletmeden vuruşunda top üstten auta gitti.

76. dakikada Cancelo'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Adeyemi'nin ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, top yandan auta çıktı.

83. dakikada Yamal'ın pasında penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Gabriel Jesus'un vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

85. dakikada Yamal'ın ceza sahası sağ tarafından ortasında Uğurcan Çakır'ı geçen top, arka direkteki Adeyemi ile buluştu. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta yakın direkteki Sallai, gole izin vermedi.

Galatasaray, sahadan 4-1 yenik ayrıldı.

Barcelona penaltı bekledi, Galatasaray hızlı atakta golü buldu

Galatasaray, mücadelenin 27. dakikasında gerçekleştirdiği baskın atakla öne geçti.

Sol kanatta topla buluşan Anthony Gordon, ceza sahasına girdi. Barış Alper Yılmaz ile ikili mücadeleye giren Gordon, yerde kalırken kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu. Gordon, hakem Marco Guida'dan penaltı beklerken, Uğurcan oyunu hızlıca başlattı. Kendi yarı alanının ortasında meşin yuvarlağı alan Aleksey Batrakov, bekletmeden soldan bindiren Rafael Leao'ya oynadı. Bire birdeki etkinliğini kullanan Leao, ceza sahasına kadar ilerledikten sonra pasını ceza yayına doğru çıkardı.

Kendi yarı alanından başlattığı pozisyonu takip eden Batrakov, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı.

Batrakov'un ilk golü "Devler Ligi"nde

Rus futbolcu Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Mücadelenin 27. dakikasında rakip fileleri havalandıran Batrakov, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Galatasaray'da 5'i Trendyol Süper Lig olmak üzere 7. resmi maçına çıkan 21 yaşındaki futbolcu, ilk kez skor katkısı verdi.

Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü

Sarı-kırmızılı ekibin 34. dakikada bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden sonra iptal edildi.

Batrakov'un soldan kullandığı kornerde altıpas üzerindeki Victor Osimhen'in kafayla vurduğu meşin yuvarlağı savunmadaki Gerard Martin ters bir vuruşla ağlara gönderdi. Pozisyonda İtalyan hakem Marco Guida orta noktayı gösterdi.

VAR'da yeniden incelendikten sonra pozisyonun içindeki futbolculardan Barış Alper Yılmaz'ın ofsaytta olduğu ve rakibini etkilediği gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Uğurcan Çakır, ilk yarıda kalesinde "devleşti"

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğucan Çakır, mücadelenin ilk yarısında yaptığı kurtarışlarla takımına büyük katkı verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Barcelona'nın Anthony Gordon, Joao Cancelo ve Dani Olmo'nun çıkardığı 5 kritik şutta gole izin vermeyen Uğurcan, takımının devre arasına beraberlikle girmesinde başrolü oynadı.

İkinci yarıya iyi başlayan Barcelona'nın ataklarında çaresiz kalan Uğurcan, kalesindeki 3 gole engel olamadı.

15 dakikada 3 gol yedi

Galatasaray, mücadelenin 50 ile 65. dakikaları arasında kalesinde 3 gol gördü.

Mücadelenin ilk yarısını 1-1 beraberlikle kapatan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarının başında Barcelona ataklarını savunmakta zorlandı. Galatasaray, 50. dakikada Fermin Lopez, 53. dakikada Anthony Gordon ve 65. dakikada Karim Adeyemi'nin golleriyle 4-1 geri düştü.

Kaptanlık pazubendi Yunus ve Sanchez'de

Galatasaray'da mücadelede kaptanlık pazubendini Yunus Akgün ve Davinson Sanchez taktı.

Sarı-kırmızılı takımın birinci kaptanı Abdülkerim Bardakcı, Barcelona karşılaşmasında yedek oturdu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Yunus Akgün, sahaya kaptan olarak çıktı.

Yunus'un 58. dakikada yerini Leroy Sane'ye bırakmasının ardından kaptanlık pazubendi Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'e geçti.

Okan Buruk'a özel tezahürat

Galatasaray taraftarı, teknik direktör Okan Buruk'u tezahüratlarla destekledi.

Mücadele 4-1 Barcelona'nın üstünlüğüyle sürdüğü bölümde tribünlerden zaman zaman Okan Buruk'un adının söylendiği tezahüratlar yükseldi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, mağlubiyete rağmen ortaya konan mücadeleden dolayı maç sonrası takımı tribüne çağırarak destek ve moral verdi. Taraftarlar, futbolcular alkışlarla soyunma odasına gönderdi.

Taraftarlar, ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla dikkati çeken Uğurcan Çakır'a da özel tezahürat yaptı.

Yine üstünlüğünü koruyamadı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında da öne geçmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

"Devler Ligi"nde sezonu deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk olarak açan sarı-kırmızılı ekip, 5. dakikada Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. "Cimbom" ilk yarısını 1-1 berabere bitirdiği Sporting'e ikinci yarıda yediği 2 golle 3-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, ikinci hafta maçında da Barcelona karşısında 27. dakikada Batrakov'un golüyle üstünlük kurdu. Yine devre arasına 1-1 berabere gitmeyi önleyemeyen Galatasaray, ikinci yarıda yediği gollerle maçı 4-1 kaybetti.

"Devler Ligi"nde son 10 maçın 7'sini kaybetti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son 10 maçın 7'sinden yenilgiyle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 kaybettiği müsabakayla başlayan 10 maçlık seride 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken 7. yenilgisini gördü.

"Cimbom" bu süreçte İtalyan temsilcisi Juventus'u 5-2, İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup etti. İspanyol takımı Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

İspanyol kulüplerine karşı son 10 maçı kazanamadı

Galatasaray, İspanyol takımlarıyla yaptığı son 10 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa kupalarında İspanyol takımlarıyla 37. randevusuna çıkan sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 8'er galibiyet ile beraberlik alırken, 21. mağlubiyetini yaşadı. "Cimbom" İspanya temsilcilerine karşı son galibiyetini 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş müsabakasında sahasında Real Madrid'i 3-2 yenerek elde etti.

Sonrasında İspanya takımlarına karşı 10. maçına çıkan sarı-kırmızılılar, 2 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı.

Barcelona, sezona 10'da 10 ile başladı

Katalan takımı, 2026-2027 sezonunda çıktığı 10 maçı da kazandı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) yaptığı 8 maçı da galibiyetle tamamlayan bordo-mavili ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2'de 2 yaptı.

Çıktığı 10. resmi müsabakada 43 kez fileleri havalandıran Hansi Flick'in öğrencileri, maç başına 4,3 gol ortalaması yakaladı. Barcelona, bu süreçte kalesinde sadece 9 gol gördü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 3-1'den sonra da maç ellerimizden gitti

Mücadeleyi değerlendiren Buruk, "Birçok insan bizimle birlikte bu maçı heyecanla bekliyordu. Şu anda Avrupa'nın en formda takımı Barcelona'ya karşı oynamak, kendi stadımızda bu atmosferi yaşamak ve onlara karşı galibiyet alabilmek için çok heyecanlıydık. Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. İlk yarının büyük bölümünde istediklerimizi yaptık. 1-0 öne geçmemiz bizim için önemliydi. Devamında ikinci golü attık ama sayılmadı. 2-0'ı yakaladığınız golün iptal olması mental olarak sizi düşürebiliyor. Devamında da şanssız bir gol yedik. Maç 1-1'e geldi. İlk yarının sonlarında çok istemediğim şekilde ceza sahası üstüne kadar çekildik. Devre arası oyuncularımla konuştum. İkinci yarı rakibi önde karşılamamız önemliydi. Rakibimiz erken 2 gol buldu. 3-1'den sonra da maç ellerimizden gitti. Rakibimizin özgüveni yükselirken bizimki aşağı doğru gitti. Belli dakikalarda iyi işler yaptık. Daha iyisi de olabilirdi. Ancak çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bu takımın ilk 11'deki 8 oyuncusu, Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nda oynuyor. Birbirlerini ezberlemiş, makineleşmiş oyunculara karşı oynamak kolay değil. Çok zor top kaybediyorlar." dedi.

Takım olarak yeni yeni tam kadro olduklarına dikkati çeken Buruk, "Sakatlıkları düzelen ve yeni gelen oyuncular, ilk defa bir arada oynadı. Birbirimizi daha çok tanımamız lazım. Bu da bir süreç. Bu süreç içinde bu kadar güçlü bir takıma karşı belli dakikalarda iyi işler yapmak daha iyisini yapabileceğimizi gösteriyor. Bundan sonraki maçlarda çok daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum. Temiz ve güzel bir maç oldu. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Skor olarak gösteremedik ama hem bu stattaki atmosferi hem de Türk futbolunun Avrupa çapında daha iyi işler yapabileceğini gösterdik. Stat atmosferi olarak Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir takım olduğumuzu gösterdik." diye konuştu.

"Sadece teknik adamın değil oyuncuların da maç içindeki müdahaleleri çok önemli"

Buruk, oyuncularının kırılma anlarından sonra kolay düşmemesi gerektiğini belirtti.

Geliştirmeleri gereken tarafları olduğunu anlatan Buruk, şöyle devam etti:

"Maçta geri düşebilirsiniz. Ancak oyunu aynı şekilde devam ettirmeniz gerek. Sporting maçında da benzer şeyler yaşadık. Çok tecrübeli oyunculara sahibiz. Sadece teknik adamın değil oyuncuların da maç içindeki müdahaleleri çok önemli. Bugün 3-1 sonrası bir gol bulabilseydik oyunun içine girebilirdik ama çok aceleci davrandık. Barcelona baskı yaptı ama onu kırmak için her topu uzun oynamamız gerekmiyordu. Bazen gereksiz uzun toplar attık. Birkaç pas sonrasında savunma arkasına atılacak koşular bize skor getirebilirdi. Oyunu daha iyi yönetmeniz, saha içinde maçı iyi analiz etmemiz gerek. Maç öncesi rakibi anlatıyoruz ama saha içinde maç oynanırken futbolcuların oyunu daha iyi anlaması gerek. Belli bölümde bunu yaptık ama geri düşünce işler değişti."

"Leao'nun iyi işler yaptığını düşünüyorum"

Buruk, Portekizli futbolcu Rafael Leao'nun iyi bir performans sergilediğini dile getirdi.

Leao ve Leroy Sane'nin performansının sorulması üzerine Buruk, "Leao'nun iyi işler yaptığını düşünüyorum. Çok kötü bir maç oynamadı. Gayretliydi, birebirleri oynadı, asisti yaptı. Savunmaya da daha çok geldi. Özellikle ilk yarıda savunmadaki görevlerini iyi yaptı. Kolay değil. O da bir süreçten geçiyor. Leao'nun bugünkü performansından memnunum. Sane de 3-1 sonrasında oyuna girdi. Takımın düştüğü bölümdü. Onun performansını değerlendirmek için bu maçı ölçü almamak lazım. Onlara çok güveniyoruz. Çok önemli oyuncular. Çok daha iyisini yapacaklardır. Takıma katkı vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlarla çalışmaktan dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

Buruk, santrfor Deniz Gül'e görev vermeme nedenini "orta saha oyuncularının yorulmasından dolayı değişiklik haklarını buraya kullanmak" olarak açıkladı. Buruk, Deniz'in performansından memnun olduğunu kaydetti.

Savunmada Ismail Jakobs ve Barış Alper Yılmaz'ın performansından memnun olduğunu vurgulayan Buruk, "Jakobs'u zaman zaman stoperde değerlendirdik. Jakobs bence bugün çok iyi oynadı. Takımın iyilerinden biriydi. Abdülkerim Bardakcı bizim için önemli bir futbolcu. Ancak çok fazla maç oynayan bir futbolcu. Milli takımda ve Galatasaray'da hemen hemen her maç oynuyor. Bazen rakibin oyununa göre değişiklikleri yapabiliyoruz. Barış ve Jakobs'un bugünkü performansından memnunum. İyi işler yaptıklarını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick: İkinci yarıda sahaya döndüğümüzde bu atmosferde oyunu değiştirmek önemliydi

İlk yarıdaki performanslarından memnun olduğunu belirten Flick, "Devre arasında takıma ilk yarıda sahada gördüklerimden memnun olduğumu söyledim. Ancak ilk yarıda Galatasaray 2-3 önemli pozisyon yakaladı. Bazı top kayıpları yaşadık. Özellikle rakip ceza sahasında topu kullanmada iyi tercihler yapamadık. İkinci yarıda sahaya döndüğümüzde bu atmosferde oyunu değiştirmek önemliydi. İkinci yarıda bunu yapmayı başardık. Oyunu kontrol ettik. Lamine Yamal çok iyi bir maç çıkardı. Bizim için önemli bir performans oldu." dedi.

Flick, yıldız futbolcu Lamine Yamal'ın iyi durumda olduğunu vurgulayarak, "Futbol oynamaktan keyif alıyor. İkinci yarıda da bunu sahaya yansıttı. Böyle bir oyuncuya sahip olmak bizim için çok önemli. İkinci yarıda bizim için maçı döndüren oyunculardan biri oldu." diye konuştu.

Sezona 10'da 10 yaparak başladıkları hatırlatılarak "Bu takım durdurulamaz mı?" sorusu yöneltilen Hansi Flick, "Futbolda her şey çok hızlı değişebiliyor. İçinde bulunduğumuz durumdan mutlu ve gururluyuz. Oyun tarzımıza olan güvenimiz çok yüksek. Günün sonunda hedeflerimiz çok daha büyük. Kupalar kazanmak istiyoruz. Şu an bulunduğumuz noktada bir şey kazanmış değiliz. Sezon sonunda, mayıs ayında kupalar kazanılıyor. Biz onu hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.