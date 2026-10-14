Vatandaş foncuların cezalandırılacağına inanmıyor

AREA Araştırma’nın 5-9 Ekim tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 50 kişiyle gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı.

AREA Araştırma Başkanı Murat Karan, fon soruşturmasında sorumluların cezalandırılacağına inanmayanların oranının yüzde 60’a ulaştığını söyledi. Verilen cevaplara göre katılımcıların yüzde 59,4’ü gerekli soruşturmanın yapılarak sorumluların cezalandırılacağına inanmadığını belirtirken, yüzde 33’ü cezalandırma sürecinin işletileceğine inandığını söyledi. Araştırmada hükümetin ekonomi politikalarını başarısız bulanların oranı yüzde 71,5 olarak ölçülürken, Karan, AKP ile MHP’nin toplam oyunun yüzde 37 seviyesine gerilediğini açıkladı. Karan’ın aktardığı sonuçlara göre katılımcıların yalnızca yüzde 30’u gelirlerinin giderlerini karşılayabildiğini söyledi. Geriye kalan yüzde 70’lik kesimin ise geçimini sağlamak için borçlandığını belirten Karan, ekonomik sıkıntıların seçmenin geleceğe ilişkin beklentilerini etkilediğini söyledi. Haber Merkezi

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