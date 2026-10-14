Sakarya’da “İcazet Merasimi”

Sakarya Serdivan İlçe Müftülüğü’ne bağlı Beşköprü Balkan Camii’nde, hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 7 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

Sakarya Müftülüğü koordinesinde, Serdivan İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen icazet merasimi, Kur’ân-ı Kerîm tilavetleriyle başladı. Programda konuşan Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık, hafızlık eğitimlerini Beşköprü Balkan Camii’nde başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti. Hafızlıklarını cami ortamında tamamlayarak Kur’ân-ı Kerîm’i gönüllerine nakşeden öğrencilerin bu anlamlı başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Aşık, öğrencilerin yetişmesinde büyük emeği bulunanlara teşekkür etti. Haber Merkezi

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