Erbakan’dan 3 canavar tarifi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye’nin kaynak ve imkânlarının bulunduğunu ancak bunların doğru kullanılmadığını savunarak faiz ödemelerini, imtiyazlı holdinglere aktarıldığını söylediği kaynakları ve kamudaki israfı “üç canavar” olarak nitelendirdi.

Devletin yılın ilk sekiz ayında 2 trilyon lira faiz ödediğini belirten Erbakan, bu tutarın Millî Eğitim Bakanlığı’nın bir yıllık bütçesinden fazla olduğunu söyledi. Yıllık 2,7 trilyon liranın faize, 1,5 trilyon liranın imtiyazlı holdinglere, 2 trilyon liranın ise kamudaki israfa gittiğini ifade eden Erbakan, “Millete para niye kalmıyor? Para nereye gidiyor? Bunu anlatıyorum” dedi. İmtiyazlı holdinglere özelleştirmeler, ihaleler ve vergi muafiyetleri yoluyla kaynak aktarıldığını öne süren Erbakan, vatandaşlardan vergi tahsil edilirken bu holdinglere ayrıcalık tanındığını söyledi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 236

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.