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14 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Şiddet sarmalına acil çözüm gerekiyor

14 Ekim 2026, Çarşamba 02:42
Bir savunma sanayii şirketi, yeni ürünü “balistik çanta”yı çocukların kendilerini korumada kullanabileceği şeklinde tanıtırken uzmanlar “şiddet” sorununun geniş kapsamlı ve “acil” çözüm beklediğini hatırlatıyor.

Geçtiğimiz yıldan bu yana okullarda yaşanan şiddet olayları farklı kesimleri kendi uzmanlık alanlarında harekete geçirdi. Bir savunma sanayii şirketi de bu kapsamda “balistik çanta” adlı bir ürün çıkardı. Tabii uzmanlar çözümün çok geniş apsamlı olması ve acilen bulunması gerektiği görüşünde.

TÜİK: “OLAYLAR %51 ARTTI”

BBC Türkçe’nin konuyla ilgili haberinde, şirketin, ürünü son dönemde okul güvenliği konusundaki tartışmaların arttığı bir dönemde kamuoyuna tanıttığına dikkat çekildi. İstatistiklere göre Türkiye’de çocuklar ve gençler arasında suça sürüklenme ve şiddet olayları artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2015’ten 2024’e yaklaşlık %51 oranında arttı.

ÇOK KATMANLI BİR MESELE

Farklı uzmanlar ve yetkililer, sorunun sebeplerini tartışırken farklı konuları öne çıkarabiliyor. Ancak genel kabul gören yaklaşıma göre ortadaki, tek bir sebebe indirgenemeyecek; ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik etkenlerin bir araya gelmesiyle oluşan çok katmanlı bir mesele. Eğitim Reformu Girişimi’nin hazırladığı okullardaki şiddet olaylarıyla ilgili politika notu da, olayların birbirinden bağımsız değil ve daha geniş bir toplumsal bağlam içinde değerlendirilmesini öneriyor.

ÇÖZÜM NEREDE?

Eğitim Reformu Girişimi’nden Burcu Meltem Arık, “Şiddeti besleyen koşulların çok katmanlı yapısı, müdahale anlayışının da aynı derinlikte kurulmasını gerektiriyor” dedikten sonra ekliyor: “Şiddete zemin hazırlayan koşulları ortadan kaldırmayı hedefleyen önleyici adımlara, risk altındakileri güvende tutan koruyucu önlemlere ve zarar gören ilişkileri yeniden kurmaya odaklanan onarıcı uygulamalara ihtiyaç duyuluyor.” Ana hedefin bireysel silahsızlanma olması gerektiğini savunan  Prof. Dr. Oğuz Polat, bununla birlikte evde şiddeti azaltmak ve çocuklara birer hedef sağlamak gerektiğini söylüyor. Doç. Dr. Gülin Özdamar Ünal ise, ailede huzurun, ekonomik refahın gerekliliğine dikkat çekiyor. Üzerinde birleşilen konu ise meselenin “acil” çözüm beklediği.

İstanbul

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Sorunların üstü örtülerek çözülemez

Okullarda yaşanan saldırılar ve iktidarın tutumu akşam saatlerinde Kadıköy'de protesto edildi. Eylemde Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası adanı yapılan açıklamada, "Bugün karşı karşıya kaldığımız problemlerin asıl ve gerçek sebepleri; ekonomik istikrarsızlık, adaletsizlik, liyakatsizlik, kamuya ait bir alan olan eğitimin hızlı bir şekilde özelleştirilmesi, tek motivasyonu elde ettikleri kâr olan patronlara terk edilmesi, öğretmen emeğinin yok sayılması ve değersizleştirilmesi, çocukların geleceksiz ve çaresiz bırakılmasıdır... Yetkilileri gerçek sorunların üzerini örtmek yerine sorunları konuşmaya ve yetkilerinin gereği olan sorunların çözümünü yerine getirmeye davet ediyoruz! Sorumluluğun ailelerin, okulların ve öğretmenlerin üzerine atılarak çözülemeyeceğini kendilerine hatırlatıyoruz!" denildi.

İstanbul - Anka

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