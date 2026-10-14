Kamu kaynağı mı aktarılacak?

Tera ve Pusula merkezli fon soruşturmasında yatırımcı zararlarının hangi kaynaklardan karşılanacağı tartışılırken, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.’nin (KTLEV) ortaklık yapısındaki değişiklikler yeni iddiaları gündeme getirdi.

İktisatçı Nazır Kapusuz, 9 Ekim 2026 tarihli verileri paylaşarak Emlak Katılım Tasarruf Finansman’ın Katılımevim’de önemli miktarda pay edindiğini belirtti. Payların Tera Grubu’ndan alındığını öne süren Kapusuz, işlemin fon tasfiyesinde kamu kaynaklarının kullanılmasının ilk örneği olduğunu savundu. Pusula Finans Holding’in artan paylarının da Emlak Katılım tarafından satın alınabileceğini ileri süren Kapusuz, “Böylelikle 24 milyar TL fon havuzuna kamu kaynaklarından para aktarılmış olacak” dedi. Karar’ın haberine göre, Prof. Dr. Yalçın Karatepe de kamu kaynağı kullanılmayacağı yönündeki açıklamaları eleştirerek, “Siz bakmayın ‘Kamu kaynağı kullanılmayacak’ açıklamalarına. Başından beri söylüyoruz; parayı Varlık Fonu üzerinden koyacaklar. İşte ilk örnek” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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