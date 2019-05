Georgetown Üniversitesi’ndeki 32 yıllık mescit: Al-Amoodayn

Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington’da bulunan Georgetown Üniversitesi’nde 32 yıl önce Müslüman öğrencilerin ibadeti için mescit açılmış.

forumusa.com sitesinde yer alan haberde, mescidin ismi ve açılışı ile alakalı olarak, “Georgetown Üniversitesi’nin Copley Residence Hall’de bulunan mescidin girişinde iki sütun bulunmaktadır. Mescidin diğer adı da Masjid of the Two Pillars yani ‘İki Sütunlu Mescit’. Mescidin ismi açılışta üniversite tarafından bağışlanan çeşitli dini eserler arasında yer alan iki Bizans tarzı sütundan gelmektedir” ifadeleri kullanılıyor.

Cemaatle 5 vakit namaz kılınıyor

Haberde, mescidin imamı ve süslemelerine dair ise, “1987 yılında mescide dönüştürülen Al-Amoodayn’e 1999 yılında kadrolu bir imam atanmış. İmam Yahya Hendi 20 yıldır üniversitenin kadrolu imamı olarak çalışmaktadır. Georgetown Üniversitesi kadrosuna imam katan ilk Amerikan üniversitesidir. Mescidin iç tasarımını 2003 senesinde kaligraf ve tasarımcı Amerikalı Müslüman Mohamed Zakariya yapmıştır. Masjid al-”amoodayn Georgetown Üniversitesi’ndeki akademisyen, öğrenci, personal ve ziyaretçiler için günde imamla 5 vakit namaz imkanı sunuyor. Ayrıca Cuma ve bayram namazları da üniversitede bulunan mescitte kılınıyor” deniliyor.

Kadrosuna imam katan ilk üniversite

Georgetown Üniversitesi Müslüman Yaşam Direktörü ve Masjid al-amoodayn imamı Yayha İmam Hendi üniversitenin içinde bulunan mescit hakkında bilgi verirken, mescitte beş vakit namaz kılındığını ve ramazan, bayram gibi özel günlerde aktiviteler düzenlediklerini, Ramazan ayında iftar, aşure gününde ise aşure dağıttıklarını da söyledi. Hendi, “20 yıldır burada görev yapıyorum. Georgetown, ABD’de kadrosuna imam katan ilk üniversitedir. Burada evimde gibi hisediyorum.” diyor.

İnsanlar inançlarına göre yargılanamaz

Üniversitenin yönetiminde görev yapan Dekan Prof. Dr. Robert M. Groves uzun yıllardır mescit bulunmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Prof. Groves, “İnsanlar inançlarına göre asla yargılanamaz. Üniversite olarak hep birlikte huzur içindeyiz. Üniversite olarak kilisenin yan binasında mescit olmasından memnunuz” ifadelerini kullanıyor.