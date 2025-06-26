Can Kardeşler tatilde buluştu

Karnelerini alan ve tatile giren Can Kardeşler bir araya gelerek, hem etkinlik yaptılar, hem de Can Kardeş Dergisi Yayın Koordinatörü Demirhan Kadıoğlu’ndan dergi hakkında bilgi aldılar.

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Karnelerini alarak yaz tatiline giren Can Kardeş dergisi okuyucuları dikkat çeken bir programa imza atıp, derginin Yayın Koordinatörü Demirhan Kadıoğlu’yla bir araya geldi.

Kadıoğlu, Can Kardeşlere derginin yayına hazırlık süreci hakkında bilgi verdi.

Can Kardeş karakterlerini merak eden minikler, derginin nasıl hazırlandığına dair soru sordular.

Kadıoğlu, derginin arkasında bin bir emek ve zahmet yattığı gibi emektarların da gayretleri olduğunu hatırlatarak, her sayfasının özenle hazırlandığını anlattı.

Kadıoğlu, “Bu yüzden derginiz Can Kardeş, yıllardır Risale-i Nur prensipleri altında yayın hayatını sürdürüyor. Sizin yapmanız gereken şey derginize tatilde de sahip çıkmak.” dedi.

Bizden ve içten kahramanlar

Peygamberimizin Hayatı, Arif’in Dünyası, Vız Vız Arı ve Bizim Can gibi karakterlerin nasıl hazırlandığına dair sorulara cevap veren Kadıoğlu, “Bu karakterler süper kahraman değil. Bizden ve içten kahramanlar. Sen, ben, o... Hepimizin hikayesinin özeti.” şeklinde konuştu.

Konuşma sonrası, Can Kardeşler, derginin yayın koordinatörü Demirhan Kadıoğlu’nun Vız Vız karakterini birlikte çizerek workshop yaptılar.

Kadıoğlu’nun Can Kardeş Yayınlarından çıkan ve kendisinin çizerliğini yaptığı kitaplarını imzalamasıyla program son buldu. Çocuklar programdan neşe içinde ayrıldılar.

İnci KARAMAN - İSTANBUL