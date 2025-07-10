Ankara’da muhabbet iklimi - Okuyucularımız bölge pikniğinde buluştu

ORTA ANADOLU BÖLGE PİKNİĞİNE KATILAN OKUYUCULARIMIZ, UHUVVET VE MUHABBETİN ZİRVE YAPTIĞI BİR GÜN GEÇİRDİLER.

YASİR ÖZER - ANKARA

Orta Anadolu Bölge Pikniği, Ankara Esenboğa Havalimanı yolu üzerindeki Avrupa Birliği Parkı’nda gerçekleştirildi. Bölge illerinden gelen yoğun katılımla gerçekleşen programa, eski ve yeni yönetim kurulu üyelerimiz de iştirak etti.

Programın takdim konuşmasını Yönetim Kurulu eski üyemiz Bilal Sürücü yaptı. Gün boyunca birlik ve beraberlik vurgusunun öne çıktığı konuşmalarda hizmetlerdeki istikamet, istişare ve tesanüdün önemi dile getirildi.

Ardından, Yönetim Kurulu eski üyemiz Ali Vapurlu Ağabeyin okuduğu Risale-i Nur dersiyle başlayan konuşmalarda, hizmetlerdeki istikamet, istişare ve tesanüdün önemi vurgulandı; birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

ATİK: İTTİHAT ETMEYE MECBURUZ

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, programda yaptığı konuşmada, geçmişten bugüne Nur hizmetlerinde birlik ve beraberliğin rolüne dikkat çekti.

Atik, “1980’e kadarki hizmetlerde Nur Talebeleri olarak tek yürek, tek bilektik. Bu birlik ve beraberliği gören bazı odaklar, bizleri birbirimize düşürmek için çeşitli oyunlara başvurdular. Ancak biz, iman ve Kur’ân hakikatlerini muhtaç gönüllere ulaştırmak için ittihad etmeye mecburuz. Üstadımız da ittihadı bu zamanın en büyük farz vazifesi olarak nazara veriyor” diye konuştu.

ÖNCELİKLE NUR TALEBELERİ BİRLİK OLACAK

İttihad-ı İslâm’ın gerçekleşmesinin öncelikle İttihad-ı Nur’un gerçekleşmesine bağlı olduğunu ifade eden Atik, “Çünkü insanlığa ışık tutacak hizmet projelerimizin temelinde, birlik, beraberlik, kardeşlik ve uhuvvet gibi esaslar yer alıyor. Bu esaslar korunmadıkça, hiçbir projenin kalıcı ve faydalı olması mümkün değildir. Biz ittihad edeceğiz ki, diğer cemaatler ve yapılar da bizi örnek alsın” dedi.

HİZMETLERİMİZİ ORTAK AKILLA BELİRLİYORUZ

Atik, hizmetlerin yürütülmesinde istişare mekanizmasının merkezî bir yer tuttuğunu vurgulayarak şunları ifade etti: “Hizmetlerimizi ortak akılla ve meşveret zeminlerinde belirliyor, bu esaslara dayanarak planlıyoruz. Bugün dünyada, demokratik usul ve meşveret prensibiyle yönetilen başka bir cemaat örneği bulunmamaktadır. Elbette bu süreçte, sistemi temelden sarsmayacak küçük çaplı sıkıntılar yaşanabilir. Ama buna rağmen sünnet-i seniyyeye dayanan bu sistem, şahıs eksenli hareketlerle kıyaslandığında en az kusurlu ve hakikate en kestirme yoldan götüren sistemdir.”

YENİ ASYA TV’YE DESTEK ÇAĞRISI

Konuşmasının sonunda, Yeni Asya TV projesine de temas eden Atik, bu yeni medya mecrasına destek çağrısında bulunarak şunları söyledi: “En güçlü ve somut projelerimizden birisi olan Yeni Asya TV’ye desteklerinizi, katkılarınızı ve dualarınızı bekliyoruz. Bu yeni ve geniş çaplı proje, hepimizin omuz vermesiyle hayat bulacak ve hizmetimize çok güçlü bir mecra daha kazandıracak inşallah. Ayrıca Yeni Asya ismi üzerinden yapılacak tüm program ve duyurular artık tek bir kanal üzerinden yürütülecek. Böylece kurumsal kimliğimiz güçlenecek, sesimiz daha gür çıkacaktır.”

SALİHOĞLU: SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK

Yeni Asya gazetesi yazarı Latif Salihoğlu ise konuşmasında, Nur Talebelerinin taşıdığı sorumluluğun ağırlığına dikkat çekerek, “Nur Talebeleri davalarında şüpheye düşerse; başkaları yoldan çıkar. Bu tehlike, Nur talebelerinin evlatları için de geçerlidir. Dışarıda o kadar etkili cereyanlar var ki hiç kimse bulunduğu mevkiyi muhafaza edemiyor, insanı alıp götürüyor. Bunun için ittihad her zaman gündemimizin ilk sırasında olmalı. İttihad-ı İslâm’a giden yol, ittihad-ı Nur’dan geçer. Eğer Nur talebeleri arasında ihtilaf olursa, imana muhtaç olanlar uzaklaşır” şeklinde konuştu.

Mevlid, sempozyum, panel gibi organizasyonların artık birlikte yapılması gerektiğini vurgulayan Salihoğlu, “Yavuz’un önce Türk ile Kürt’ü, sonra Arap’ı da ekleyerek sağladığı İttihad-ı İslâm gibi, Nur talebeleri de âlem-i İslâm’ın birlikteliği yolunda üzerine düşen tarihî sorumluluğu yerine getirmelidir. Ben Ankara’ya gelene kadar, gerek panel, gerekse ziyaret kapsamında uğradığım her yerde bu gayeye yönelik atılan adımlara ve güzel sonuçlara şahit oldum” dedi.

ANKARA NUR MEDRESELERİYLE NURLANIYOR

Bediüzzaman Said Nursî’nin Ankara’ya geldiğinde söylediği, “Ankara’da en kara bir halet-i ruhiye hissettim” sözünü de hatırlatan Salihoğlu, “Eskiden Ankara karamsarlığın sembolüydü. Şimdi açılan medreselerle birlikte nurlanıyor” dedi.

İRİBOZ: GÜZEL GELİŞMELER VAR

Hizmet faaliyetlerine dair son gelişmeleri paylaşan Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim İriboz ise, “Kıymetli misafirlerimiz, malum Barla tesisleri artık yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Ankara’daki vakıf merkez binamızın yapımını da sizlerin dualarıyla tamamlamıştık. Bu hafta da Eryaman medresemizin açılışını gerçekleştirdik. Ulus 27’de ise bütün prosedürler tamamlandı. Süreç takvime uygun şekilde ilerliyor. Yakın bir zamanda oranın da açılış duyurusunu yapacağız inşallah” diye konuştu.

Programın devamında, katılımcı iller kendi bölgelerindeki hizmet faaliyetlerini paylaştı.

Serbest zaman diliminde yapılan küçük grup sohbetleri ise tanışma, kaynaşma, uhuvvet ve muhabbet iklimi ve hizmet şevkinin artmasına vesile oldu.

Hanımların da katıldığı piknikte, çocuklar için özel olarak tertiplenen aktivitelerle minikler de eğlenceli vakit geçirdi.