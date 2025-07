Tekirdağ Bekir İbiş Sosyal Tesisleri hayat buluyor

Marmara Bölgesindeki okuma programlarının gözde mekânı Tekirdağ Yeni Asya Vakfı Sosyal Tesisleri, çamların gölgesinde, kuşların nağmeleri eşliğinde yapılan programlarla kâinat kitabının okunmasına imkân sağlıyor. Kapalı mekânların inşası da hızla devam ediyor.

KOCAELİ - ERKAN TÜRK

Bir zamanlar yaz okuma programı denince ilk akla gelen yer Tekirdağ’dı. 18 dönümlük arazi üzerine kainat kitabını okumak için planlanmış bir alan... Havuzu, halı sahası, basketbol sahası olan bir tesis... Erik, dut, kayısı ve incir ağaçları ile birlikte, çam ve ıhlamur ağaçlarının gölgesinde yeşili bol olan bir yer...

Bu geniş alanı özellikle Çorlu temsilciliği ve rahmetli Bekir İbiş’in mihmandarlığı ile Tekirdağlı fedakâr ağabeylerimiz vakıf faaliyetlerinin yapılması için planlamışlar.

Uzun yıllar Yeni Asya Vakfı Tekirdağ Sosyal Tesislerinde çok keyfiyetli, şaşaalı, cazibeli programlar yapılmıştı. Her yaz yüzlerce öğrenci ile program yapılıyordu.

Bunun tadını alan genç kardeşlerimiz bir sonraki dönem için rezervasyon yaptırıyorlardı. Çok uzun yıllar Nurlar burada iştiyakla okundu. Belki de şükrünü edememenin sırrıyla olacak ki, Kader-i İlâhî 2013-2022 yıllarında arasında buranın âtıl kalmasını istedi. “Her şey, ya bizzat güzeldir ya da neticesi itibariyle güzeldir” diyordu burada okunan Risale-i Nurlar.

AĞABEYLERİN FEDAKÂRLIĞI

“İlkini yapan elbette ki ikincisini daha rahat yapar.” Bu sır gereği gerekli müşavereler yapıldı. Bölge okuyucularımızdan, 2023 Haziran ayında, “Tekirdağ Sosyal Tesislerindeki hasreti bitirelim” diye ortaya bir irade çıktı. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Sakarya ve Kocaeli’nden gelen fedakâr ehl-i hizmet ağabeyler, asgarî düzeyde program yapılacak seviyeye getirmek için farklı zaman dilimlerinde çevre düzenlemesi yaptılar.

Programların yapılacağı binanın fizibilite çalışmalarında hassaten Erdoğan Orhan ve oğlu Necmettin Orhan ağabeyler maddî ve manevî fedakârlıklar yaptılar. Ali Said İbiş Ağabeyimiz her türlü desteği ile bir an önce programların yapılması için büyük fedakârlıklar yaptı.

Hülâsa son üç yıldır (2023 – 2024 – 2025) Tekirdağ da yaz okuma programları Kuzey Marmara bölgesinin fedakâr ağabeyleri ile yapılmaya devam ediyor.. Tekirdağ okuma programına çok yoğun taleplerin olmasından dolayı bu yıl 30 adet çadırda programımızı devam ettirdik.

KUŞLAR ÖTÜŞLERİYLE DERSLERİMİZE EŞLİK EDİYOR

Sportif faaliyetler yaparak hem eğlendik, hem dinlendik. Çam ağacının gölgesinde özel okumalar yaptık. Etrafımızdaki börtü böcekler “hoşgeldiniz” diyerek savanlarda diz çöken kardeşlere ders arkadaşı oldular. Namazda çekirgeler ile saf tuttuk. Kuşlar ötüşleri ile eşlik ettiler. Geceleri semaverde çay keyfi ile uhuvvet buluşmaları yaptık. Yıldızları tefekkür ettik. Semaya baktıkça yıldızların tatlı tebessümünü ve genç kardeşlerimizi takdir ettiğini müşahade ettik.

KAPSAMLI İNŞAAT HIZLA DEVAM EDİYOR

Kuzey Marmara Bölgesi Okuyucuları burada yapılan faaliyetlerin sınırlı kalmaması ve daha keyfiyetli programlar için, Yeni Asya Vakfı Tekirdağ Bekir İbiş sosyal tesislerinde vakıf inşa etmeye karar verdi. İnşası devam eden binamızda öncelikli olarak yapılacak faaliyetler şunlardır:

Üç aylık yaz döneminde rotasyonlu olarak erkek ve kız öğrenci programları, güz ve bahar döneminde yetişkinler ve aile okuma programlarının yapılacağı, kış ve ara tatillerde kitap bitirme programlarının yapılacağı, Risale-i Nur eğitim merkezi müdebbir eğitim programları, hızlandırılmış eğitim programları, külliyat bitirme programları gibi farklı yaş gruplarını kapsayan eğitim programları ile birlikte; bölge meşveret toplantıları, vakıf temsilcileri toplantıları, bölge piknikleri, Aile buluşmaları vb. sosyal faaliyetler ile on iki ay hizmet edebilecek bir umumî eğitim kampüsü planlandı.

NOT:

Bu faaliyetlerin süratle hayata geçirilmesi için tesislerin inşasına maddî ve manevî desteklerinizi bekliyoruz. Maddî destek olmak isteyenlerin;

Tekirdağ / Çorlu Temsilcimiz Mehmet Aksoy’la (Tel: 0 542 487 52 30) ile iletişime geçmesini istirham ediyoruz.