Said Nursi gayretiyle örnek oldu

Genç Yorum dergisi Mart 2021 sayısıyla vefat yıl dönümünde Bediüzzaman’ı andı. Dergideki yazılarda Said NursÎ’nin “Hayat bir faaliyet ve harekettir” tesbitine dikkat çekildi.

HABER: EMİNE SULTAN ÇAKIR

Bediüzzaman Hazretleri’nin 61. vefat yıl dönümünde Genç Yorum dergisi, asrın müfessirinin her şart altında faaliyette olmasını nazara veriyor. Durağanlığın hayr-ı mahz olan vücuddan ziyade, şerr-i mahz olan ademe yakın olması hakikati çerçevesinde pandemi sürecinde durağanlaşan ve tembelleşen insanlığa “Hayat bir faaliyet ve harekettir” düsturunu hatırlatan sayıda Bediüzzaman’ın gerçek bir “aksiyon insanı” olduğuna dikkat çekiliyor. Dergide İbrahim Özdabak karikatürüyle yer alırken, Yılmaz Tokdemir’in hazırladığı ‘Haber Yorum’ gündemden ilgi çekici haberleri paylaşıyor. Şeyda Sultan Zengin’in hazırladığı ‘Amerikan Tavukları’ndaysa neredeyse tedavülden kalkan 1 kuruşlar ve imparatorluk rengi olan mor renginden bahsediliyor.

Bu ayki kapak yazıları ve konuları ise şu şekilde:

M. Said Zeki, “Bana bir amaç, bir de faaliyet lâzım şimdi!” başlıklı yazısında “Konfor ve tembelliğin seni aldatmasına izin verme lütfen” diyor.

Sertaç Lüser, ise yazısıyla Bediüzzaman örneği üzerinden kişinin hareket içinde durgun, durgunluk içinde hareketli olabileceğini ifade ediyor.

Ayşenur Aydoğdu Akten, de davranışçı ekolün bir modeli olan “yapmak istediğiniz, yaşamak istediğiniz, gerçekten anlamlı bulduğunuz, ama bir türlü harekete geçemediğiniz şey”den bahsedip ACT yaklaşımını tanıtıyor.

Abdulkadir Sinoğlu, “Gayen nedir, kıymetin odur” başlıklı yazısında kişilerin “kendilerini kamçılayacak gayelerinin, yorulduklarında veya dağıldıklarında kaldıkları yerden devam etme meylini sağlayacak hedeflerinin olması” gerekliliğine dikkat çekiyor. M. Said Bayraklılar, hız çağının çocuklarına hepimizin ortak ihtiyacı olan iki dünyada aziz olmak meselesini hatırlatarak “zamanımızı geçirirken mümkünse iki dünyayı da kurtaracak işlere odaklanmak” gerektiğini ifade ediyor.

Süleyman Kösmene, ibadetlerin genç-ihtiyar fark etmeksizin insanlara verdiği müjdelerden ve coşkudan bahsederek ibadete asıl muhtaç olanın biz insanlar olduğuna dikkat çekiyor.

Peki köşe yazılarında neler var?

Derginin genç kalemlere ayırdığı yeni köşe Kısa Yorum, bu ay ilk defa olarak yayınlanmaya başladı. Siz de yayınlanmasını istediğiniz, 100 kelimeyi geçmeyecek özgün tefekkür, düşünce ve eleştirilerinizi her ayın 15’ine kadar editor@gencyorum.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Geçen ay okurlarına selam veremeyen Çedile Hanım bu ay “Sevgili Günlük” başlığı altında okurlarıyla buluşuyor. Dediğine göre bundan sonra bu köşeyi okurken kendinizi bir arkadaşınız, bir dostunuzla şöyle yüz yüze bir yudum çay içerken hayal etmek gerekiyormuş. Nurlu Yorum köşesindeyse derginin kapak başlığını oluşturan vecizeyle birlikte hareket ve faaliyetin lezzetine dikkat çeken alıntılar yerlerini almış. Anlamlı Yorum’da “Köprülere mana-yı ismiyle mi, mana-yı harfiyle mi bakıyoruz?” başlığı çerçevesinde köprülerin uyandırdığı tefekkürlere de işaret ediliyor. Önceden Keçeli bünyesinde yazan yazarlar bu aydan itibaren kendi köşeleri altında yazmaya başladı. Eskimez Yazı köşesinde kelimelerin peşine takılarak çıkılan yolda fırdolayı, dâirenmâdar ve ilm-i sak gibi çeşitli kelimeleri keşif var. Keçeli’nin Kitaplığı’nda ise geçtiğimiz günlerde vefat eden Doğan Cüceloğlu’nun “İçimizdeki Çocuk” adlı kitabının tanıtımı yapılıyor. Öğrenci İşi’nde Pertevniyal Valide Sultan Camii’nden Sultan Ahmet ve Ayasofya’ya, oradan da Topkapı ve Yerebatan Sarnıcı’na uzanan güzel bir gezi rotası yer alıyor. Feyalilacep’te ise kafada deli sorular var. Keyfince Lügat her zamanki gibi kendine has ve hür tavrıyla kelimeleri anlamlandırmaya devam ediyor. Foto Yorum’da okuyuculardan gelen serbest çalışmalara yer verilirken, röportaj köşesinde İslâm Yaşar’la Bediüzzaman’ın bir “aksiyon insanı” olması çerçevesinde yapılan röportaj yer alıyor. Son olarak Ehl-i Medya’da ise “Büyük İstanbul Tarihi Ansiklopedisi”nin yeni hizmete açılan internet sitesinin tanıtımı bulunuyor.