Hem iman hakikatlerini okudular, hem kâinat kitabını

Konya’da gazetemiz okuyucusu gençler Risale-i Nurlardan aldığı feyizli derslerle İman ve Kur’ân hizmeti faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Konya - Yeni Asya

Geçtiğimiz günlerde Büyük Anadolu İlim Ve Kültür Vakfı ve Yeni Asya Konya temsilciliği işbirliği ile lise öğrencilerine yönelik bir Risale-i Nur okuma programı gerçekleştirildi. 13-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen program diğerlerinden farklı bir formattaydı. Programın ilk iki günü Konya’nın fıtrî güzelliklerinden biri olan ve Konya’dan farklı bir iklim yapısına sahip olan Kestel Gölü Kamp ve Piknik Alanı’nda yürütüldü. Liseli gençler bir gecelik çadır kampı ve Kestel’in doğal güzellikleriyle tüm yılın yorgunluğunu üzerlerinden attılar.

KÂİNAT KİTABINI TEFEKKÜR

Programın Kestel ayağı, sabahın erken saatlerinde çadırların kurulmasıyla başladı. Sonra küçük bir akarsu kenarında ve yemyeşil çam ağaçlarının ortasında kâinatla ile iç içe güzel bir kahvaltı… Kestel’in tertemiz havasında Kur’ân okumaları ve ardından Kur’ân’ın manasını asrımızın idrakine muvafık bir tarzda bildiren Risale-i Nur eserlerini okumakla gençler manevî bir iklime de girmiş oldular.

Organizasyon heyeti ortak aklın tezahürü olan müzakereli dersleri de ihmal etmediler. Bu sayede katılımcılar Risale-i Nur eserlerini daha iyi anlama imkanına sahip oldular. Tabiat yürüyüşleri ve kamp ateşi için odun toplama maceraları da bu nurlu programdan güzel hatıralar bıraktı. Gece yanan kamp ateşinin etrafında yapılan tatlı sohbetler de gençlerin kendi aralarındaki uhuvvetin kuvvet bulmasına vesile oldu.

SOSYAL FAALİYETLER DE YAPILDI

Programın geri kalanına Bediüzzaman Külliyesi ev sahipliği yaptı. Burada da Kur’an ve Risale-i Nur okumaları ve müzakereli dersler gençlerin manevî gelişimlerine kapı araladı. Programı planlayan ve icra eden Büyük Anadolu İlim Ve Kültür Vakfı’nın kıymetli mihmandarları gençleri sosyal faaliyetlerden de mahrum bırakmadı. Gençler Ataşehir Konutlarının havuzunda yüzme keyfini, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin halı sahasında futbol maçı keyfini ve Bediüzzaman Külliyesi’nde çiğ köfte keyfini yaşadılar.

DERİNLEMESİNE OKUMA VE MÜZAKERELER YAPILDI

Program kapsamında öğrencilerle Risale-i Nur eserlerinden iman hakikatleri üzerine derinlemesine okumalar ve müzakereler yapıldı. Bu okuma ve müzakerelerde, gençlerin iman hakikatlerini anlama becerilerini geliştirmeleri amaçlandı. Yapılan müzakereli derslerde gençler aktif katılım gösterdi ve fikirlerini özgürce ifade etme fırsatı buldu.

Ayrıca Risale-i Nur’dan vecize ezberi etkinliğiyle, yüksek iman hakikatlerini havi kısa ve özlü ifadeler gençlerin körpe dimağlarına nakşedildi.

Öğrencilerin maneviyatla birebir temasa geçtiği bir diğer önemli bölüm ise cemaatle kılınan namazlar oldu. Birlikte ibadet etmenin ruhu güçlendiren atmosferinde gençler, cemaat bilincini ve uhuvvet duygusunu daha derinden hissettiler.

GENÇLER MEMNUN KALDILAR

Program sonunda gençler, kazandıkları bilgi ve tecrübelerin kendilerini şahsî ve manevî anlamda geliştirdiğini ifade ettiler.

Büyük Anadolu İlim Ve Kültür Vakfı yetkilileri, gençliğin iman cephesini seküler dünyanın maneviyatsızlıklarına karşı takviye eden bu tür çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekerek, bu tür programların periyodik olarak devam edeceğini belirttiler. Ayrıca yaz döneminde benzer etkinliklerin farklı yaş seviyelerinde de planlandığını ifade etti.

Vakıf yetkilileri, gençliğe yapılan bu yatırımın aslında geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu vurgulayarak, katkı sağlayan tüm gönüllülere ve katılımcılara teşekkür etti.