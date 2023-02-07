10 ilde toplam vefat sayısı 3432'a yükseldi, 21103 kişi yaralandı, 8 bini aşkın kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde AFAD'ın açıkladığı son bilgilere göre 3432 kişi vefat etti, 21103 kişi yaralandı, 8 bini aşkın kişi enkazdan kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

10 ilde toplam can kaybı 3 bin 419'a yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 3 bin 419 kişinin vefat ettiğini, 20 bin 534 kişinin yaralandığını, 8 bini aşkın kişinin enkazdan kurtarıldığını açıkladı.

Diğer ülkelerden 3294 arama kurtarma personeli geldiğini, 70'in üzerinde ülke talepte bulunduğunu ve 14'ünün fiilen sahada olduğunu söyleyen Oktay, MEB ve Gençlik Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda toplam 380 bin 500 afetzedenin barındığını bildirdi.

Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor

Göçüklerin bulunduğu bölgelerde AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri aralıksız çalışıyor.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'daki deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti.

Geceden itibaren Türkiye'nin farklı illerinden bölgeye sevk edilen ekiplerin de deprem bölgesine ulaşmasıyla arama kurtarma çalışmaları hız kazandı.

TSK'nın "hava yardım koridoru" gece boyunca çalıştı

Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından oluşturulan "hava yardım koridoru" gece boyunca açık kaldı. Aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracıyla, arama kurtarma ekipleri, araçlar ve yardım malzemeleri taşındı.

Gelibolu'daki 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı personeli deprem bölgesine hareket etti

MSB, 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığında görevli personelin de arama kurtarma faaliyetlerine destek için deprem bölgesine hareket ettiğini duyurdu.

24 bin 443 personel görev yapıyor

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depremin etki alanın yaklaşık 110 bin kilometrekarelik bir alanı kapsadığını, Türkiye'nin yüzölçümünün yaklaşık yedide birine karşılık gelen alanda depremin etkilerinin hissedildiğini vurguladı.

Devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde arama, kurtarma ve iyileştirme faaliyetlerini yürütmeye devam ettiğini ifade eden Tatar, şu ana kadar 285 artçının yaşandığını aktardı.

Tatar, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar teyit edilmiş, yıkılmış olan bina sayısı 5 bin 775, bununla birlikte henüz teyidi yapılmamış ancak yıkıldı ihbarı gelen toplam bina sayısı 11 bin 302. Ancak bu 11 bin 302 ihbarın içinde yıkıldığı teyit edilen bina sayısı 5 bin 775."

Tatar, bölgede 24 bin 443 personelin görev yaptığını, ekiplerin içinde birçok kurumdan görevlinin bulunduğunu belirtti.

Yaralı vatandaşların tedavileri sürüyor

Yaralanarak İstanbul'a getirilen 53 vatandaşın tedavileri, kentteki çeşitli hastanelerde sürüyor.

Bölgeye destek ve yardım seferberliği

Türkiye genelinde deprem bölgesine yapılan yardımlar da devam ediyor.

Vatandaşlar bebek bezi, battaniye, elektrikli ısıtıcı, temizlik ürünleri, kuru gıda ve birçok malzemeyi yardım noktalarına ulaştırdı.

Depremlerden etkilenen Suriye'de ölenlerin sayısı 1602'ye yükseldi

Suriye'de depremlerden etkilenen İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 1602'ye, yaralananların sayısı 3 bin 649'a çıktı.