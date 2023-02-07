"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 53

10 ilde toplam vefat sayısı 3432'a yükseldi, 21103 kişi yaralandı, 8 bini aşkın kişi kurtarıldı

07 Şubat 2023, Salı 12:42
Kahramanmaraş merkezli depremlerde AFAD'ın açıkladığı son bilgilere göre 3432 kişi vefat etti, 21103 kişi yaralandı, 8 bini aşkın kişi enkazdan kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

10 ilde toplam can kaybı 3 bin 419'a yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 3 bin 419 kişinin vefat ettiğini, 20 bin 534 kişinin yaralandığını, 8 bini aşkın kişinin enkazdan kurtarıldığını açıkladı.

Diğer ülkelerden 3294 arama kurtarma personeli geldiğini, 70'in üzerinde ülke talepte bulunduğunu ve 14'ünün fiilen sahada olduğunu söyleyen Oktay, MEB ve Gençlik Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda toplam 380 bin 500 afetzedenin barındığını bildirdi.

Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor

Göçüklerin bulunduğu bölgelerde AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri aralıksız çalışıyor.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'daki deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti.

Geceden itibaren Türkiye'nin farklı illerinden bölgeye sevk edilen ekiplerin de deprem bölgesine ulaşmasıyla arama kurtarma çalışmaları hız kazandı.

TSK'nın "hava yardım koridoru" gece boyunca çalıştı

Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından oluşturulan "hava yardım koridoru" gece boyunca açık kaldı. Aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracıyla, arama kurtarma ekipleri, araçlar ve yardım malzemeleri taşındı.

Gelibolu'daki 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı personeli deprem bölgesine hareket etti

MSB, 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığında görevli personelin de arama kurtarma faaliyetlerine destek için deprem bölgesine hareket ettiğini duyurdu.

24 bin 443 personel görev yapıyor

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depremin etki alanın yaklaşık 110 bin kilometrekarelik bir alanı kapsadığını, Türkiye'nin yüzölçümünün yaklaşık yedide birine karşılık gelen alanda depremin etkilerinin hissedildiğini vurguladı.

Devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde arama, kurtarma ve iyileştirme faaliyetlerini yürütmeye devam ettiğini ifade eden Tatar, şu ana kadar 285 artçının yaşandığını aktardı.

Tatar, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar teyit edilmiş, yıkılmış olan bina sayısı 5 bin 775, bununla birlikte henüz teyidi yapılmamış ancak yıkıldı ihbarı gelen toplam bina sayısı 11 bin 302. Ancak bu 11 bin 302 ihbarın içinde yıkıldığı teyit edilen bina sayısı 5 bin 775."

Tatar, bölgede 24 bin 443 personelin görev yaptığını, ekiplerin içinde birçok kurumdan görevlinin bulunduğunu belirtti.

Yaralı vatandaşların tedavileri sürüyor

Yaralanarak İstanbul'a getirilen 53 vatandaşın tedavileri, kentteki çeşitli hastanelerde sürüyor.

Bölgeye destek ve yardım seferberliği

Türkiye genelinde deprem bölgesine yapılan yardımlar da devam ediyor.

Vatandaşlar bebek bezi, battaniye, elektrikli ısıtıcı, temizlik ürünleri, kuru gıda ve birçok malzemeyi yardım noktalarına ulaştırdı.

Depremlerden etkilenen Suriye'de ölenlerin sayısı 1602'ye yükseldi

Suriye'de depremlerden etkilenen İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 1602'ye, yaralananların sayısı 3 bin 649'a çıktı.

AA

Okunma Sayısı: 142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    6 aylık bebek Ayşe Vera ve annesi 29 saat sonra kurtarıldı

    10 ilde toplam vefat sayısı 3432'a yükseldi, 21103 kişi yaralandı, 8 bini aşkın kişi kurtarıldı

    İstanbul, Bursa ve Balıkesir için yerel kuvvetli kar uyarısı

    '1600'ün üzerinde ilave arama kurtarma ekiplerini Hatay'a gönderiyoruz'

    Deprem bölgelerinde vefat sayısı 2379'a yükseldi, 14483 yaralı var ve 7840 kişi sağ kurtarıldı

    DUA VE DAYANIŞMA ZAMANI - 100 YILIN EN BÜYÜK İKİNCİ DEPREMİ

    Uyardık, dinletemedik

    Milletimize dua ediyoruz

    İslamiyet’i seçenler için 4 dilde rehber hazırlandı

    Katarakt her yaşın hastalığı

    Ağrı vücudumuzda bir ikaz lambası gibidir

    Büyük ruhlu minik Lina'dan duygulandıran bir not...

    Dünyadan destek mesajları

    Azerbaycan arama kurtarma ekipleri Türkiye'de

    Tüm Türkiye'de eğitim öğretime 13 Şubat'a kadar ara verildi

    Kızılay: Kan bağışı günlere yayılmalı, kan uzun süre saklanamaz

    Spor dünyasından art arda yardım kampanyası çağrısı

    İskenderun'da deprem sebebiyle devrilen konteynerlerde yangın çıktı

    Dayanışma içinde yaralarımızı saracağız

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Deprem bölgelerinde vefat sayısı 2379'a yükseldi, 14483 yaralı var ve 7840 kişi sağ kurtarıldı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine afetlerle imtihan ediliyoruz
    Risale-i Nur'dan

    Küre-i arz emir tahtında depreniyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Dindara cepheden vuran dindara
    Cevher İLHAN

    Deprem felâketi
    Faruk ÇAKIR

    Depremle uyanan Türkiye
    Genel

    Uyardık, dinletemedik
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    DUA VE DAYANIŞMA ZAMANI - 100 YILIN EN BÜYÜK İKİNCİ DEPREMİ

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.