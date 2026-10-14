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15 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

İstanbul'un ardından Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da da eğitime bir gün ara verildi

14 Ekim 2026, Çarşamba 23:41
Kocaeli'de etkisini artırması beklenen sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

İstanbul'da eğitime bir gün ara

 

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, son meteorolojik veriler doğrultusunda kentte sağanağın devam edeceği ve etkisini artıracağının değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan, ayrıca 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, kurumların işleyişi açısından görev yapması zorunlu personelin ise idari izin kapsamı dışında tutulacağı belirtildi.

Sakarya

Sakarya Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent için "turuncu kodlu" şiddetli yağış uyarısı yapıldığı belirtildi.

Kent genelinde 15 Ekim Perşembe günü beklenen yağışın kuvvetli görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağının değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda (üniversiteler hariç) eğitim ve öğretime 15 Ekim Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yalova

Yalova Valiliği, yarın beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre 15 Ekim Perşembe günü kentte aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Açıklamada, öğrencilerin sağlığı ve güvenliğiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla il genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Kamuda çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, ayrıca motosiklet, scooter ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışının da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı bildirildi.

AA

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