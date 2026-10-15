Hür basın Türkiye’nin teminatıdır - Halk TV’ye kayyum atanmasına tepki yağdı

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Halk TV’ye yönelik operasyona tepki göstererek, hür basının demokratik toplumun teminatı olduğunu ve milletin haber alma hakkından vazgeçmeyeceğini vurguladı.

İstanbul’da dün sabah saatlerinde polis baskını düzenlenen Halk TV’ye kayyım atanması ve yayınlarının durdurulması, siyasetçiler ile basın meslek örgütlerinin tepkisine yol açtı. Halk TV programcısı Deniz Bayramoğlu, saat 05.15’te Mali Şube, KOM ve TEM ekiplerinin kanalda arama yaptığını ve kayyım heyetinin yönetimi devraldığını açıkladı. Kanalın sosyal medya hesabından da kayyım atandığı ve yayınların durdurulduğu duyuruldu.

Karara tepki gösteren Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Türkiye’de basın özgürlüğünün iktidar eliyle sürüklendiği karanlığı bir kez daha gözler önüne sermiştir” dedi.

Haber alma hakkı engellenemez

Demokratik hukuk devletlerinde basının, iktidarların hoşuna gidenleri söylemekle değil, gerçekleri araştırmakla, sorgulamakla ve kamu adına denetim görevini yerine getirmekle yükümlü olduğunu söyleyen Uysal, “İktidarların görevi de kendilerini eleştiren sesleri susturmak değil, ifade ve basın özgürlüğünün güvencesi olmaktır. Ancak ne yazık ki AKP iktidarı döneminde gazetecilerin, medya kuruluşlarının ve bağımsız yayın organlarının üzerindeki baskılar, hukuk devletinin dar alana hapsolmasına ve demokratik nefes alma sahasının daralmasına yol açmaktadır. Eleştirel yayıncılığın ekonomik, idari ve hukuki baskılarla karşı karşıya kalması, yalnızca gazetecilerin meselesi değildir. Bu, doğrudan milletimizin haber alma hakkı ve demokratik toplumun geleceği meselesidir” dedi.

Hukuk, hesaplaşmanın aracı olmamalı

“Hukuk, siyasî hesaplaşmaların aracı değil, herkes için adaletin güvencesi olmalıdır” diyen Uysal, “Elbetteki muhalif seslerin de… Türkiye’nin ihtiyacı; korkunun değil özgürlüğün, baskının değil hukukun, tek sesliliğin değil çoğulculuğun hâkim olduğu bir demokratik düzendir. Özgür basın, özgür toplumun teminatıdır. Türk milleti, bu temel demokratik haktan vazgeçmeyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye, bu kötülüğü yenecek

Karara bir tepki de Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’den geldi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp, kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir. Maalesef ülkemizi bu hale getirdiler. Millet, fon soygununun hesabının sorulmasını isterken...

Ekonomik kriz, geçim derdi, adaletsizlikler ülkemizin her yerinde sürerken... Tam da Türkiye’nin en büyük siyasi davasında savunmanın başlayacağı gün, bunu yaptılar. Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindeler. Türkiye, bu kötülüğü yenecek.”

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Medyayı susturmak gerçekleri gizleyemez

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Basın özgürlüğünü kısıtlamakla, medyayı susturmakla hakikatin üstünü örtmek mümkün değildir. Gerçeklerin, hakikatlerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır.

Onun için benim buradan iktidara ve devlet kurumlarına çağrım: Her alanda çuvallayıp her alanda başarısız olup hele hele şu son fon dolandırıcılığıyla beraber artık tamamen pisliğin dışarılara taştığı bir ortamda pisliğin üzerine örtmekle uğraşmasınlar" dedi.

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Basını susturma girişimleri kabul edilemez

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, basına yönelik baskıların, gazetecilere gözdağının ve muhalefeti susturma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Polis baskınıyla Halk TV’ye kayyım ata. Muhalif gazetecileri bir bir gözaltına al, tutukla. Muhalif siyasileri susturmak için her yolu dene. Halk TV’ye kayyım atanmasını kınıyorum. Basına baskı, gazetecilere gözdağı ve muhalefeti susturma girişimleri kabul edilemez.

Tüm bunları yapıp sonra da çıkıp ‘Adaleti tesis ediyoruz, adil davranıyoruz’ yalanlarıyla kamuoyunu kandırıyorsunuz. İktidar hırsınız uğruna bu güzel ülkeye, milletimizin özgürlüklerine ve geleceğine yazık ediyorsunuz.”