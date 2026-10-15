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15 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

İstanbul Havalimanı’nda Riyad alarmı: Tüm uçuşlar askıda

15 Ekim 2026, Perşembe
Suudi Arabistan’ın başşehri Riyad’da meydana gelen füze saldırısı sonrası bölgedeki hava trafiğinde aksamalar yaşandı. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), güvenlik riskleri sebebiyle Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı’ndaki operasyonların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Gelişmelerin ardından İstanbul Havalimanı merkezli Riyad uçuşlarında iptaller gerçekleşti. Başta Türk Hava Yolları (THY) ve Suudi Arabistan Havayolları (Saudia) olmak üzere hava yolu firmaları, İstanbul’dan Riyad’a planlanan karşılıklı seferleri ikinci bir duyuruya kadar durdurma kararı aldı. İstanbul Havalimanı ile Medine Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı arasındaki seferler aksama yaşanmadan sürdürülüyor. Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı varışlı uçuşların ise bir kısmı operasyonlarına devam ederken bazı seferlerde iptallere gidildi.

Haber Merkezi

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