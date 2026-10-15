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15 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

İstanbul'daki sağanak sebebiyle 2 kişi öldü

15 Ekim 2026, Perşembe 09:07
İstanbul'un birçok ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle gece boyu arama kurtarma ve tahliye işlemleri devam etti. Sağanak nedeniyle iki kişi öldü.

Sarıyer Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'nde bir şirkette çalışanların mahsur kaldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, AFAD, itfaiye, Sahil Güvenlik ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Tamamen suyla kaplı cadde üzerindeki iş yerlerinde mahsur kalanlar kamyonet ve diğer iş makineleri yardımıyla bulundukları yerden tahliye edildi.

Bazı çalışanlar ise Sahil Güvenlik ekiplerince bot yardımıyla bulundukları yerden alınarak güvenli alana getirildi.

Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki ev ve iş yerlerinde de su baskınları nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla su tahliyesi gerçekleştirdi, ekipler ise gelen ihbarlar doğrultusunda su baskını yaşanan bazı bodrum katlarında arama yaptı.

Gece saatlerinde evlerine gitmekte zorlanan vatandaşlar taşan dere sularını geçemeyince iş makinesinin kepçesiyle karşıdan karşıya geçirildi.

Sel sularına kapılan bazı otomobiller kaldırıma ve bariyerlere sürüklenirken, İETT otobüslerinin suda mahsur kaldığı görüldü.

Ekiplerin ilçedeki ana cadde ve ara sokaklar ile meydanlarda su tahliyesi ve arama kurtarma işlemleri devam ediyor.

Arnavutköy ilçesinde ise evlerine gitmek isteyen vatandaşlar taşkınlar nedeniyle mahsur kalınca belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle güvenli alanlara taşındı.

Arnavutköy Boğazköy İlkokulu bahçesinde mahsur kalan sokak hayvanları belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Aksayan tramvay ve metro seferleri yeniden başladı

Kentte aksayan bazı metro ve tramvay seferleri bu sabah yeniden başladı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'ndaki seferlerin normale döndüğü kaydedildi.

Selde 1 kişi öldü

Öte yandan kentte akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde sele neden oldu.

Dereboyu Caddesi'nde bir konukevi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y. (34) ayağının kayıp düşmesi sonucu kafasını kaldırıma çarptı.

Yoldaki su birikintisinden çıkamayan S.Y. vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

S.Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan S.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü.

AA

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