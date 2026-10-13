Susmak, bu rezaleti onaylamaktır

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerem Altun, fon soruşturması kapsamında ortaya çıkan iddiaların yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda ahlâkî bir mesele olduğunu belirterek sivil toplum kuruluşlarına sessiz kalmama çağrısında bulundu. Denetimsizlik ve emanete ihanet eleştirilerinde bulunan Altun, “Milletimizin malına, emeğine zarar veren, güveni sarsan bu rezalete sessiz kalmak, bu yanlışları onaylamaktır” dedi.

Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasına ilişkin tartışmalar sürerken, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerem Altun'dan sivil toplum kuruluşlarına çağrı geldi. Fon dolandırıcılığının toplumdaki güven duygusuna zarar verdiğini belirten Altun, yaşananların yalnızca ekonomik sonuçları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Sosyal medya hesaplarından “Değerli STK'lı Dostlarımız!” başlığıyla açıklama yapan Altun, sivil toplum kuruluşlarının yolsuzluk ve denetimsizlik karşısında daha güçlü bir tutum alması gerektiğini vurguladı. Fon soruşturmasının toplumsal ve ahlâkî boyutlarına dikkat çeken Altun, sessiz kalmanın yanlış uygulamaların sürmesine neden olacağını savundu. Fon dolandırıcılığı sadece ekonomik değil, ahlâk ve vicdan meselesidir Fon soruşturması kapsamında gündeme gelen iddiaları değerlendiren Altun, denetimsizlik ve emanete ihanet eleştirilerinde bulundu. Yaşananların toplumsal güveni sarstığını belirten Altun, şu ifadeleri kullandı: “Yaşanan fon dolandırıcılığı; denetimsizlikler, emanete ihanet örnekleri, sadece bir ekonomik mesele değil, bir ahlak ve vicdan meselesidir.” Sivil toplum kuruluşlarının toplumsal değerlerin korunmasında sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyleyen Altun, STK'ların gelişmeler karşısında sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti. Sessizlik, yanlışa ortak olmaktır Açıklamasında Anadolu'nun dayanışma ve yardımlaşma kültürüne vurgu yapan Altun, sivil toplum kuruluşlarının bu değerleri savunan demokratik kurumlar olduğunu belirtti. Altun, “STK'larımız; Anadolu irfanını, paylaşmayı, emaneti korumayı şiar edinmiş demokratik kurumlar olarak, olup biten yanlışlara sessiz kalmamalıdırlar. Çünkü sessizlik, yanlışa ortak olmaktır” dedi. Fon soruşturmasında ortaya çıkan iddiaların bütün toplumun vicdanını ilgilendirdiğini savunan Altun, sivil toplumun ortak bir tutum benimsemesini istedi. Adaleti, şeffaflığı ve helal kazancı savunmaya davet ediyoruz DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, sivil toplum kuruluşlarına yönelik çağrısında dört temel ilkeyi öne çıkardı: Adalet, şeffaflık, denetim ve helal kazanç. Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu vesileyle tüm Sivil Toplum Kuruluşlarımızı; adaleti, şeffaflığı, denetimi ve helal kazancı savunmaya, milletimizin hakkını ve hukukunu korumaya davet ediyoruz.” STK'lardan demokratik destek beklediklerini belirten Altun, “Demokratik desteğinizi, vicdani duruşunuzu bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Bizim geleneğimizde emanete sahip çıkılır, yetimin hakkı yenmez Altun, toplumsal değerlerin korunması gerektiğini vurguladığı açıklamasında, yaşananların Anadolu'nun köklü ahlak anlayışıyla bağdaşmadığını söyledi. “Biliyorsunuz, etrafımızda olup bitenler hepimizin içini acıtıyor. Kimse doğruyu konuşmazsa, yanlış doğrunun yerini tutuyor” diyen Altun, şöyle devam etti: “Biz Anadolu'nun evlatları olarak, kadim bir geleneğin mensuplarıyız. Bizim geleneğimizde emanete sahip çıkılır, komşusu açken tok yatılmaz, yetimin hakkı yenmez. Bugün yaşananlar bu değerlerimizle uyuşmuyor.” Gelin, hep birlikte bu yanlışa dur diyelim Sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesinin toplumsal mücadeleye güç katacağını ifade eden Altun, fon soruşturmasına ilişkin gelişmeler karşısında daha güçlü bir kamuoyu oluşturulmasını istedi. Altun, “O yüzden DEVA Partisi olarak diyoruz ki: Gelin, hep birlikte bu yanlışa dur diyelim. Yüksek sesle ve vicdanımızın sesiyle” ifadelerini kullandı. STK'ların ortak bir anlayış etrafında buluşmasının önemine işaret eden Altun, “STK'lar olarak bir anlayış birliği sağlarsak, bu yanlışlar düzelir. Sizin desteğiniz topluma güç verecektir” dedi. Açıklamasını sivil topluma yönelik çağrısını yineleyerek tamamlayan Altun, şu ifadeleri kullandı: “Milletimizin malına, emeğine zarar veren, güveni sarsan bu rezalete sessiz kalmak, bu yanlışları onaylamaktır.” Haber Merkezi

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