41 yıl sonra İstanbul'da rekor yağış

İstanbul’da son yılların en yüksek yağış miktarlarından biri kaydedildi. Şehrin bazı noktalarında metrekareye düşen yağış miktarı 240 kilogramı aştı. Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası’nın kuzey ve orta kesimlerinde etkili olan sağanak yağış, 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek değerlerden birine ulaştı.

İstanbul’da son yılların en yüksek yağış miktarlarından biri kaydedildi. Şehrin bazı noktalarında metrekareye düşen yağış miktarı 240 kilogramı aştı. Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası’nın kuzey ve orta kesimlerinde etkili olan sağanak yağış, 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek değerlerden birine ulaştı. Beykoz’da metrekareye 242 kilogram, Eyüpsultan’da 190.5 kilogram, Sarıyer’de ise 187.9 kilogram yağış düştü.

GECE 6 BİN 937 İHBAR GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yoğun yağışın etkili olduğu bölgelerde tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, çalışmaları İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’dan koordine ediyor. İl genelinde 8 bin 392 personel, 2 bin 246 araç ve iş makinesiyle müdahaleler devam ederken, saat 23.30 itibarıyla İBB birimlerine toplam 6 bin 937 ihbar ulaştı. İBB, olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşların güvenli alanlarda dinlenebilmesi için tüm sosyal tesislerini sabaha kadar açık tuttu. Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla 15 raylı sistem hattında seferler saat 02.00’ye kadar uzatıldı.

BEYKOZ’DA METREKAREYE 230,8 KİLOGRAM YAĞIŞ

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un son raporuna göre, İstanbul’da salı sabahından itibaren etkili olan sağanak yağışlarda son yılların en yüksek değerlerinden bazıları kaydedildi. Beykoz’da metrekareye 242 kilogram, Eyüpsultan’da 190.5 kilogram, Sarıyer’de ise 170.2 kilogram yağış ölçüldü. Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası’nın kuzey ve orta kesimlerinde yağış miktarı metrekarede 100 ila 230 kilogram aralığına ulaştı. İstanbul’un birçok noktasında metrekareye düşen yağış miktarı 100 kilogramı aşarken, bazı bölgelerde 200 kilogramın üzerine çıktı.

8 BİN 392 PERSONEL, 2 BİN 246 ARAÇLA MÜDAHALE

İBB, yağışın başladığı ilk saatlerden itibaren tüm birimleriyle alarma geçerken, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, gelişmeleri AKOM’dan anlık olarak takip edip ilgili birimlerin yöneticileri de sahadaki ekiplerle sürekli iletişim halinde müdahaleleri koordine ediyor. İstanbul genelinde 8 bin 392 personel, 2 bin 246 araç ve iş makinesiyle çalışmalar sürdürüldü.

7 BİNE YAKIN İHBAR

İBB birimlerine toplam 6 bin 937 ihbar ulaştı. İhbarların 5 bin 711’i İSKİ’ye, 528’i Çözüm Merkezi’ne, 498’i İtfaiye’ye, 200’ü ise Yol Bakım ekiplerine iletildi. Su baskınları, rögar taşmaları, yol çökmeleri, dere taşmaları ve ağaç devrilmelerine yönelik müdahaleler aralıksız devam etti.

15 RAYLI SİSTEM HATTINDA SEFERLER UZATILDI

İBB, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla raylı sistemlerde sefer saatlerini uzattı. Metro İstanbul tarafından işletilen 10 metro hattında seferler saat 02.00’ye kadar devam etti. Metrobüs seferleri de sabaha karar uzatıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ VE AFAD İLE EŞGÜDÜMLÜ ÇALIŞMA

Öte yandan İBB'nin, İstanbul Valiliği ve AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Özellikle dere yatakları ve çevresindeki riskler yakından takip edilirken, İSKİ ve ilgili İBB birimleri gerekli uyarıları yapıyor ve sahadaki kontrollerini sürdürüyor.

AKOM’DA ALARM DURUMU DEVAM EDİYOR

AKOM’un meteorolojik değerlendirmelerine göre, yağışların özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. İBB, vatandaşlara zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, mümkün olduğunca toplu ulaşımı tercih etmeleri, dere yataklarından ve su baskını riski bulunan alanlardan uzak durmaları çağrısında da bulundu. (ANKA)