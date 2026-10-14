"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

İstanbul'da eğitime bir gün ara

14 Ekim 2026, Çarşamba 21:05
İstanbul'da il genelinde etkili olan olumsuz hava şartlları sebebiyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

İstanbul'da şiddetli yağış sebebiyle okullar yarın tatil edildi. Bugün saat 21.00 itibariyle motosikletlerin trafiğe çıkmaları yasaklandı. Vali Gül'den de önemli bir uyarı geldi. İstanbul Valiliği, olumsuz hava şartları sebebiyle alınan tedbirleri paylaştı. 

Yarın (15 Ekim Perşembe) il genelinde resmi-özel tüm eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiği açıklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, Fazi, Malûl Gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacak. 

MOTOSİKLETLERE TRAFİK YASAĞI

Öte yandan motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları saat 21.00’den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandı.  Yasak kararı motokuryeleri de kapsıyor. 

VALİ GÜL'DEN UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşları zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Bodrum katlarda oturanların güvenli ve üst katlara geçmelerini, dere yataklarından ve alt geçitlerden uzak durulmasını tavsiye etti.  Gül, şunları kaydetti: “Vatandaşlarımızdan, zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Bodrum katlarda yaşayan vatandaşlarımızın geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmelerini; dere yataklarından, alt geçitlerden ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemle hatırlatıyoruz. Kalacak güvenli yeri olmayan hemşehrilerimiz 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayabilir. Geçmiş olsun.”

ÜNİVERSİTELER DE AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul'da bazı üniversiteler, il genelinde etkili olan olumsuz hava şartlları sebebiyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları ve trafikte yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 15 Ekim Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi de eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Türk-Alman Üniversitesi de sosyal medya hesabından, 15-16 Ekim'de eğitimin çevrim içi devam edeceği bilgisini paylaştı. Medipol, Fatih Sultan Mehmet, Üsküdar, Beykoz ve Demiroğlu Bilim üniversiteleri de eğitimlerin bir gün süreyle çevrim içi verileceğini kaydetti.

AA

Etiketler: İstanbul, sağanak yağış, eğitim öğretim
Okunma Sayısı: 321
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fatih'te bir çocuk elektrik akımına kapılarak öldü

    İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den 53 il için meteorolojik uyarı

    Fon vurgunu parasıyla İstanbul’da 600 bin konut yapılırdı

    Bölge barolarından ortak deklarasyon: Hukuk ve hürriyet vazgeçilmezdir

    Hür basın Türkiye’nin teminatıdır - Halk TV’ye kayyum atanmasına tepki yağdı

    IMF: Küresel borçta tehlike çanları çalıyor

    İstanbul Havalimanı’nda Riyad alarmı: Tüm uçuşlar askıda

    Trump: Erdoğan ne istersem yapar

    İstanbul'un ardından Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da da eğitime bir gün ara verildi

    İstanbul'da eğitime bir gün ara

    Hürmüz'de gerilim! İki gemi vuruldu

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Halk TV Açıklaması

    İstanbul'da fırtına ve yağış etkili oldu

    Papa 14'üncü Leo'ya akciğer kanseri teşhisi konuldu

    Halk TV'ye kayyım atandı, siyasiler ve meslek örgütleri tepkili

    AİHM kararı uygulanmadı

    Trump: "Yapabilirim"

    Şiddet sarmalına acil çözüm gerekiyor

    Mekke Anlaşmasına eleştiri - Gemilerimiz hedef haline gelecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hür basın Türkiye’nin teminatıdır - Halk TV’ye kayyum atanmasına tepki yağdı
    Genel

    Fon vurgunu parasıyla İstanbul’da 600 bin konut yapılırdı
    Genel

    Trump: Erdoğan ne istersem yapar
    Genel

    İstanbul Havalimanı’nda Riyad alarmı: Tüm uçuşlar askıda
    Genel

    Bölge barolarından ortak deklarasyon: Hukuk ve hürriyet vazgeçilmezdir
    Genel

    IMF: Küresel borçta tehlike çanları çalıyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den 53 il için meteorolojik uyarı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Fatih'te bir çocuk elektrik akımına kapılarak öldü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.