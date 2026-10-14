İstanbul'da eğitime bir gün ara

İstanbul'da il genelinde etkili olan olumsuz hava şartlları sebebiyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

İstanbul'da şiddetli yağış sebebiyle okullar yarın tatil edildi. Bugün saat 21.00 itibariyle motosikletlerin trafiğe çıkmaları yasaklandı. Vali Gül'den de önemli bir uyarı geldi. İstanbul Valiliği, olumsuz hava şartları sebebiyle alınan tedbirleri paylaştı.

Yarın (15 Ekim Perşembe) il genelinde resmi-özel tüm eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiği açıklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, Fazi, Malûl Gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacak.

MOTOSİKLETLERE TRAFİK YASAĞI

Öte yandan motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları saat 21.00’den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandı. Yasak kararı motokuryeleri de kapsıyor.

VALİ GÜL'DEN UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşları zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Bodrum katlarda oturanların güvenli ve üst katlara geçmelerini, dere yataklarından ve alt geçitlerden uzak durulmasını tavsiye etti. Gül, şunları kaydetti: “Vatandaşlarımızdan, zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Bodrum katlarda yaşayan vatandaşlarımızın geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmelerini; dere yataklarından, alt geçitlerden ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemle hatırlatıyoruz. Kalacak güvenli yeri olmayan hemşehrilerimiz 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayabilir. Geçmiş olsun.”

ÜNİVERSİTELER DE AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul'da bazı üniversiteler, il genelinde etkili olan olumsuz hava şartlları sebebiyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları ve trafikte yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 15 Ekim Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi de eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Türk-Alman Üniversitesi de sosyal medya hesabından, 15-16 Ekim'de eğitimin çevrim içi devam edeceği bilgisini paylaştı. Medipol, Fatih Sultan Mehmet, Üsküdar, Beykoz ve Demiroğlu Bilim üniversiteleri de eğitimlerin bir gün süreyle çevrim içi verileceğini kaydetti.