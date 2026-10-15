Fenerbahçe, Aston Villa'ya farklı mağlup oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 6-0 gibi farklı bir mağlubiyetle ayrıldı.

Villa Park'ta oynanan müsabakaya oldukça tedirgin başlayan sarı-lacivertliler, ilk 15 dakikada kendi yarı sahasından çıkmakta zorlandı. İlk yarı boyunca birçok bireysel hata yapan Fenerbahçe, bu hataların sonucunda kalesinde goller gördü. Müsabakanın 12. dakikasında Manzambi'nin golüyle yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, 31 ve 39. dakikalarda Jackson'un gollerine engel olamadı ve ilk yarı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya etkili giren Fenerbahçe, rakip yarı sahada daha fazla top yaparken, birkaç pozisyonu ise değerlendiremedi. Müsabakanın 68. dakikasında Barkley'in penaltıdan attığı golle farkı 4'e çıkaran ev sahibi ekip, aynı ismin ayağından 72. dakikada 5. golü buldu. Müsabakanın 90. dakikasında Abraham ile bir gol daha bulan Aston Villa, sahadan 6-0 galip ayrıldı.

İlk yarı

12. dakikada Aston Villa öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe atışında ön direkte Guendouzi'nin iyi uzaklaştıramadığı top, penaltı noktası civarındaki Manzambi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra şutunda Skriniar'a çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

15. dakikada sağdan İrfan Can Kahveci'nin ortasında altıpasın solundaki Muric'in kafa vuruşunda, kaleci Suzuki iki hamlede topu kontrol etti.

17. dakikada Oğuz Aydın'ın ara pasında kaleci Suzuki'yle karşı karşıya kalan Muric'in vuruşunda, Suzuki meşin yuvarlağı ayaklarıyla önledi.

31. dakikada Aston Villa ikinci golü buldu. Orta alanda Muric ile İsmail Yüksek'in hatasında araya giren ve topu kazanan Kamara, meşin yuvarlağı ceza yayı sağ çaprazındaki Jackson'a aktardı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0.

34. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin pasında soldan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın şutunda, top üst direkten auta çıktı.

39. dakikada Aston Villa farkı 3'e çıkardı. Orta alandaki İsmail Yüksek'in top kaybında Jackson, ceza sahasının sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluştu. Bu futbolcu, uzak direğe doğru yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0.

İlk yarı, Aston Villa'nın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta İrfan Can Kahveci ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Skriniar'ın kafa vuruşunda, kaleci Suzuki topu kontrol etti.

52. dakikada orta alanda topu kapan Mbaye'nin pasında meşin yuvarlakla buluşan McGinn, ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Ederson bu pozisyonda gole izin vermedi.

66. dakikada Aston Villa hızlı çıktı. Greenwood'un kullandığı serbest vuruşta barajdan dönen topu kapan Jackson, savunmanın arkasına sarkan Mbaye'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, Ederson topu önledi.

67. dakikada Aston Villa penaltı kazandı. Mbaye'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Manzambi, İsmail Yüksek'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ivan Kruzliak, penaltı noktasını gösterdi. 68'inci dakikada penaltıda topun başına Barkley geldi. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 4-0.

72. dakikada Aston Villa bir gol daha buldu. Sol kanatta topla buluşan Mbaye, ceza yayı üzerindeki Barkley'e pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda Bartuğ'a çarpan top, kaleci Ederson'u kontrpiyede bırakarak köşeden ağlarla buluştu: 5-0.

85. dakikada sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Suzuki meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

90. dakikada fark 6'ya çıktı. Sağ kanatta topla buluşan McGinn, ceza sahasına girip arka direkte boş pozisyondaki Abraham'a pasını aktardı. Bu futbolcu, topu boş kaleye gönderdi: 6-0.

Karşılaşma, Aston Villa'nın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Tribünler İsmail Kartal'ı istifaya davet etti

Fenerbahçeli taraftarlar, farkın açılmasının ardından teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.

Müsabakanın 78. dakikasında sarı-lacivertli tribünler, İsmail Kartal'a tepki göstererek deneyimli çalıştırıcının istifasını istedi.

Bu sezon ilk kez kalesinde 2'den fazla gol gördü

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez kalesinde 2'nin üzerinde gol gördü.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Aston Villa maçı öncesinde ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7'şer olmak üzere toplam 14 resmi müsabakaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, lig aşamasında ise 1 maç oynayan Fenerbahçe, bu mücadelelerde kalesinde en fazla 1 gol gördü.

Fenerbahçe, ligde ise mağlup olduğu 2 karşılaşmada da kalesinde 2'şer gol görmüştü.

Sarı-lacivertliler, bu sezon 15. resmi maçına Aston Villa deplasmanında çıkarken, kalesinde 6 gol gördü.

Yaklaşık 3 yıl sonra yine Avrupa'da farklı mağlubiyet

Fenerbahçe, yaklaşık 3 yıl sonra yine bir Avrupa maçında farklı mağlubiyet yaşadı.

2023-2024 sezonunda 30 Kasım 2023 tarihinde yine teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Nordsjaelland'a misafir olan sarı-lacivertliler, rakibine 6-1 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe, yaklaşık 3 yıl sonra bu kez Aston Villa deplasmanında kalesinde 6 gol gördü.

Aston Villa'ya yine mağlup

Fenerbahçe, Aston Villa ile yaptığı 4. maçında da mağlubiyet yaşadı.

1977-1978 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleşen iki takımın mücadelesinde 14 Eylül 1977'de oynanan maçı Aston Villa sahasında 4-0 kazandı. 28 Eylül 1977'de İstanbul'da oynanan rövanş müsabakasından da İngiliz ekibi 2-0 galip ayrıldı.

İki takım geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşti. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Aston Villa 1-0 galip tamamladı.

İki takımın arasındaki 4. maçı da Aston Villa 6-0 kazanırken, sarı-lacivertliler rakibine gol atamadan 4. yenilgisini yaşadı.

İsmail Yüksek'in top kayıpları pahalıya mal oldu

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, ilk yarıda yaptığı top kayıplarıyla tepki topladı.

Sarı-lacivertli takım ilk yarıda kalesinde 3 gol görürken, bu gollerin 2'si İsmail Yüksek'in top kayıplarıyla geldi.

Öte yandan İsmail, Aston Villa'nın penaltıdan attığı 4. golde penaltıya sebebiyet veren müdahaleyi yaptı.

İsmail Kartal, 70'te 3 değişiklik yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 69. dakikada Aston Villa'nın 4-0 öne geçmesinin ardından değişikliğe gitti.

Deneyimli çalıştırıcı, 3 değişiklik birden yaparken, Greenwood'un yerine Nene, Muric'in yerine Lukaku, İsmail Yüksek'in yerine ise Bartuğ Elmaz oyuna dahil edildi.

Oğuz direği geçemedi

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Oğuz Aydın, önemli bir pozisyonda direğe takıldı.

İlk yarının sarı-lacivertliler adına en etkili performansına imza atan Oğuz'un 34. dakikadaki şutunda top üst direğe çarparak auta gitti.

Greenwood'a İngiliz tribünlerinden tepki

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Aston Villa deplasmanında tepki gördü.

Yıldız oyuncu, topu ayağına her aldığında Aston Villa taraftarı ıslıklarla oyuncuya tepki gösterdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Skora bakınca çok hak ettiğimizi düşünmüyoruz

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, "Çok fazla değerlendirilecek bir durum yok. Skora bakınca çok hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Bu seviye çok yüksek. Bu kadar fazla pas hatası çok çabuk cezalandırılıyor. Bu akşam bunu yaşadık. Böyle bir mağlubiyeti biz aklımızdan geçirmiyorduk. Kabul edilebilir bir durum değil, tüm camiamızdan özür diliyoruz." diye konuştu.

Hatalarından ders çıkaracaklarını vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:

"Üç gün sonra bir lig maçımız var. Bu maçı bir kenara bırakıp o maça konsantre olmalıyız. Bu maçı unutmalıyız. Devrede 1-2 değişiklik yapacaktık. Kante ile konuştuk, iyi olmadığını söyledi. Mecburen bu değişikliği yapamadık. 62'nci dakikaya kadar takım iyi reaksiyon verdi, her şey yolunda gidiyordu. Yine yaptığımız bir hatadan penaltı golü olunca zaten oyun koptu. Bu maçı unutmalıyız. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız maçlar var. Alanyaspor maçını kendi evimizde oynayacağız. Ona konsantre olmalıyız."

Kante'yi oyuna alarak orta saha kontrolünü sağlamak istediklerini dile getiren Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kante'yi merkeze alıp kan değişikliği yapıp oraya dinamizm getirmek istedik. Az pas hatası yapacak, oraya sahip olacak bir oyuncu sokmak istedik. Ancak kendisi 'Risk olabilir, yüzde 100'ümü veremem.' dedi. Zaten sonra oraya Bartuğ değişikliğini yaptık. Bu seviyede bu oyuncuların bireysel hata yapacağının taktik durumu yok. Takım gerekli reaksiyonu gösterdi, biz değerlendiremedik, rakibimiz ise değerlendirdi."

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery: Fenerbahçe 6-0 kaybetmeyi hak etmedi

Emery, "Evimizde 3 puan kazandık. Oyun kontrolünü daha iyi yapmayı istiyorduk. Skor 6-0 ama onlar da bazı goller atabilirdi. Bizim için önemli olan evimizde ilk galibiyetimizi kazanmış olmamız. Farklı oyuncularla neler başarabileceğimizi ve daha ileri götürebileceğimizi görmekti. Biz taktiksel olarak kendi organizasyonumuzu, yapımızı ortaya koyuyoruz. Oyuncularımızın kendilerine güvenle oynamalarını istiyoruz. Zamana ihtiyaç vardı ama bugün forvet oyuncularından bazılarının gol atmış olması önemliydi." ifadelerini kullandı.

Farklı taktiklerle başarıya gidebildiklerini aktaran Emery, şöyle devam etti:

"Yüksek baskı yapıp geçişlerle bazen gol atabiliyoruz. Bugün farklı şekillerde gol atabildik. Daha önce de güvende hissediyordum ama bugün de iyi oynadığımız için güven duydum. Gelişme gösterebileceğimiz alanlar var. Zamana ihtiyacımız olan gelişmeler olacak. Dengeyi kurmak için zamana ihtiyacımız var. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve çok talepkarız. Bireysel olarak her şeyi daha iyiye götürerek ilerlemek istiyoruz."

Emery, Fenerbahçe'nin sonucu hak etmediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe'ye elbette kendimizi hazırladık. Çok iyi oyuncuları var, geçmişlerinde çok başarılı oldular. Bizim tabii ki kalitemizi ortaya koyarak onlardan yararlanmak istediğimiz durumlar oldu. Birçok oyuncumuz iyi aksiyonlar gösterdi. İlk yarıda da bazı imkanları kullanmak istedik ve bunları iyi yaptık. Fenerbahçe 6-0 kaybetmeyi hak etmedi. Bazı golleri atabilirlerdi. Sonuca biz ulaştık ama gerçek şu ki onlar hak etmedikleri bir sonuç yaşadı."