Türkiye yasağa kayıtsız kalmadı

Azerbaycan’da başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin derslere alınmaması Türkiye’de tepkiyle karşılandı. Yasağın eğitim hakkı ve din-vicdan hürriyeti açısından kabul edilemez olduğu vurgulandı.

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Azerbaycan’da başörtüsü yasağı: Öğrenciler okullara alınmadı

Azerbaycan’da okullarda başörtüsü yasağı tartışması büyüyor. Türkiye, ülkede yaşananlara kayıtsız kalmadı. DEVA Partili İdris Şahin, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okullara alınmamasını sert bir dille eleştirdi ve eğitim hakkı ile inanç hürriyetinin güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

EĞİTİM HAKKI VE İNANÇ HÜRRİYETİ VURGUSU

Şahin, Türkiye’nin geçmişte benzer yasakların ağır sonuçlarını yaşadığını belirterek, eğitim hakkı ve inanç hürriyetinin hiçbir şarta bağlı olmaksızın güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Şahin, “Geçmişte bu ülkenin evlatlarına üniversite kapılarında reva görülen o zulümleri, hakları gasp edilen genç kızların acısını bu millet asla unutmadı” ifadelerini kullandı.

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Azerbaycan’ın şanlı tarihiyle çelişiyor

Yeni Yol Grubu Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Azerbaycan’ın 1901’de İslam dünyasındaki ilk kız mekteplerinden birini açarak Müslüman kadınların eğitimine önem verdiğini belirten Ün, şu ifadeleri kullandı: “20. yüzyılın başında, 1901 yılında İslam dünyasındaki ilk kız mekteplerinden birini açarak Müslüman kadının tahsiline büyük bir önem veren Azerbaycan’ın bugün takındığı tavır, şanlı tarihi ile üzücü bir tenakuz (çelişki) oluşturmaktadır.”

Kardeşlik, hakikati söyleyebilmektir

Ün, “Bugün Azerbaycan’da okullarda öğrenci ve öğretmenlerin başörtüsü ile eğitim hayatına katılmalarının yasaklanması karşısında durduğumuz yer, şüphesiz din ve vicdan hürriyetinin yanıdır.” dedi. Azerbaycan’a yönelik çağrılarının dostluk ve kardeşlik duygularından kaynaklandığını vurgulayan Ün, “Biz Azerbaycan’a duyduğumuz muhabbetin anlamını, bayraklarımızı yan yana dalgalandırmakta bulduğumuz kadar; evlatlarının hakları ve özgürlükleri için de aynı samimiyetle dua edebilmekte buluruz.” dedi.

Emine Erdoğan mektup yazsın

Emine Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi Mihriban Aliyeva’ya mektup yazmasının sürece katkı sağlayabileceğini belirten Ün, şu ifadeleri kullandı: “Son olarak; tarafların karşılıklı samimiyet ve hukukuna binaen bir öneri olarak ifade etmek isterim ki Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi’nin bizzat Sayın Mihriban Aliyev’e bir mektup yazmasının da bu sürecin terse dönmesinde büyük katkı sağlayacağına inanmaktayım.”

Haber Merkezi