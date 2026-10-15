Fon vurgunu parasıyla İstanbul’da 600 bin konut yapılırdı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, fon soygununu “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ekonomideki en büyük skandalı” olarak nitelendirerek, “Çalanlar açıklansın, çalmayanlar aklansın, su bulandırılmasın” dedi.

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Önlenmesi Günü dolayısıyla İstanbul’da yıkılıp yeniden yapılması gereken 600 bin konut bulunduğunu hatırlatan Kılıç, fon vurgununda çalındığını söylediği 1 trilyon liranın büyüklüğüne işaret ederek, “İstanbul’da acilen yıkılıp yenilenmesi gereken konut sayısı 600 bin adet. Fonlardan çalınan kaynak 1 trilyon lira. Bu para Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına aktarılsa İstanbul’da acil kentsel dönüşümler tamamlanabiliyor. Rakamın büyüklüğüne bakın. İstanbul’da acilen yenilenmesi gereken 600 bin konut yıkılıp yeniden yapılıyor. Bununla birlikte üstüne neredeyse bir o kadar daha paramız kenarda kalıyor. Yani kelimenin tam manasıyla soyulduk ey halkım” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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