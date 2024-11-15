2 buçuk milyondan fazla silah ruhsatı düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği cevapta, 1 Ocak 2020 ile 13 Haziran 2024 tarihleri arasında ülke genelinde toplam 2 milyon 579 bin 553 adet silah ruhsatı (bulundurma, taşıma, yivli ve yivsiz av tüfeği) düzenlendiği açıklandı.

Ayrıca, Haziran 2024 itibarıyla 306 bin 673 kamu görevlisi, 215 bin 134 emekli kamu görevlisi ve 105 bin 181 meslek mensubuna olmak üzere toplam 626 bin 988 adet taşıma ruhsatı bulunduğu belirtildi. Silahlanma ve ateşli silah kullanma ile ilgili genel kaygılarda artış olduğunu söyleyen Gürer, “Silaha erişimde silah kullanımı da kolaylaşmış gibi. Kamuoyuna da yansıyan çok olay yaşanıyor. Silahlanma farklı olaylarda adeta özendiriliyor. Bu olaylarda ruhsatlı olmayan silahlarda kullanması sorunun derinleştiriyor” dedi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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