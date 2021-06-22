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22 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

34 milyon kişi bankalara borçlu

22 Haziran 2021, Salı 00:35
Bankalara kredi borcu olanların sayısı 34 milyona yükselirken, icra ve iflas dairelerine gelen dosya sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre 937 bin adet arttı.

3 MİLYON 407 BİN YENİ DOSYA

Ulusal Yargı Ağı üzerinden alınan verilere göre yılın ilk 6 ayında, geçen yıla göre iflas ve icra dosyaları artttı. 1 Ocak-18 Haziran günleri arasında icra ve iflas dairelerine toplam 3 milyon 407 bin yeni dosya geldi. Dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 937 bin adet arttı. İcra dairelerindeki açık icra dosya sayısı ise 22 milyon 158 bine ulaştı.

BORÇLU SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Bankalara tüketici kredisi borcu olan vatandaş sayısı, son bir yılda 2 milyon 153 bin kişi artarak Nisan 2021 itibariyle 34 milyon 538 bin kişiye çıktı. Yapılan çıklamalara göre Türkiye’de 34 milyon 158 bin kişinin bir veya birden fazla bankaya bireysel kredi borcu bulunuyor. 2 milyon 86 bin kişi de finansman şirketlerine borçlu.

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34 milyon kişi bankalara borçlu

Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere göre, 34 milyon 538 bin vatandaşın bankalara ve finansman şirketlerine toplam 951 milyar TL borcu var.

Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere göre bu yıl 1 Ocak- 18 Haziran günleri arasında icra ve iflas dairelerine toplam 3 milyon 407 bin yeni dosya geldi. Dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 937 bin adet arttı. İcra dairelerindeki açık icra dosya sayısı ise bir yıl öncesine göre 1 milyon 870 bin adet artarak 22 milyon 158 bine ulaştı. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise yurttaşın banka ve finansman şirketlerine olan borcunun arttığına dikkat çekti. T24.2ün haberine göre, 34 milyon 538 bin vatandaşın bankalara ve finansman şirketlerine toplam 951 milyar TL borcu olduğunu belirten Bulut, “Vatandaş, destekten yoksun esnaf, pandeminin derinleştirdiği ekonomik kriz içerisinde borcunu borçla kapatmaya çalışıyor” diyen CHP’li Bulut, “Ülkenin yarısı borç, harç içinde hayatını idame ediyor” ifadelerini kullandı.

 

İktidar büyüme masalları anlatıyor

Bulut, vatandaşların zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçlarının 13 milyar TL’sinin tüketici kredilerinden, 5,4 milyar TL’sinin ise kredi kartlarından olmak üzere toplam 18,6 milyar lira olduğunu bildirdi.

Bankalara tüketici kredisi borcu olan vatandaş sayısının, son bir yılda 2 milyon 153 bin kişi artarak Nisan 2021 itibariyle 34 milyon 538 bin kişiye çıktığının altını çizen Bulut, “Türkiye’de 34 milyon 158 bin kişinin bir veya birden fazla bankaya bireysel kredi borcu bulunuyor. 2 milyon 86 bin kişi de finansman şirketlerine borçlu” değerlendirmesini yaptı. Rakamların vatandaşın yaşadığı ekonomik krizi derinden hissettiğini gösterdiğini belirten Bulut, şu açıklamayı yaptı: “Vatandaşın borcu gırtlağa dayandı. İktidar, halka büyüme masalları anlatıyor. Vatandaş, destekten yoksun esnaf, pandeminin derinleştirdiği ekonomik kriz içerisinde kredi, borç, faiz sarmalında borcunu borçla kapatmaya çalışıyor. Ülkenin yarısı borç harç içinde hayatını idame ediyor.”

Doların ateşi yine yükseldi

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ekonomiye verdiği destekleri tahminlerden daha hızlı çekeceği beklentileri küresel piyasalarda satış baskısı yapmaya devam ederken dün sabah Japonya hisse piyasaları güne yüzde 4’e yakın kayıpla başladı. Fed’in faizleri daha erken yükseltebileceğinin ve tahvil alımlarında azaltmaya yönelik ilk işaretleri geçen hafta vermesinin ardından yönünü yukarı çeviren dolar/TL de dün güne 8.8’e doğru tarihî zirvesine yaklaşarak başladı.

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