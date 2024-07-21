6 bin 695 kişi yeniden suç işledi

Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Adalet Bakanı Tunç’un cevaplaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesinde “Denetimli Serbestlik Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar faydalanan hükümlü sayısı kaç olmuştur?” sorusun sordu.

Adalet Bakanı Tunç, soru önergesine cevabında 11 Nisan 2012 tarihinden 12 Aralık 2023 tarihine kadar, denetimli serbestlik yasasından 1 milyon 719 bin 693 yükümlünün yararlandığını bildiren Tunç, yedinci fıkra kapsamında dosyası kapatılan yükümlü sayısının 6 bin 695 olduğunu bildirdi. Ankara - Anka

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