Darbelerle hesaplaşmanın yolu, güçlü bir hukuk devletinden geçer

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 12 Eylül askeri darbesinin yıldönümünde yaptığı açıklamada, “Darbelerle ve darbeci zihniyetle hesaplaşmanın, demokrasimizi güçlendirmenin ve demokratik hak ve özgürlükleri güvence altına almanın yolu, güçlü bir hukuk devleti ve sivil iradeden geçmektedir” dedi.

Demokrasilerde darbe ve antidemokratik müdahalelere yer olmadığını söyleyen Arslan, “Darbelerin ve ekonomik krizlerin en büyük mağduru, alın teriyle ekmeğini kazanan çalışanlar olmuştur. Darbe ve ardından yaşanan kriz dönemlerinde kamu ve özel sektör dahil olmak üzere ülkemiz ekonomik anlamda dar boğaza girmiş, milli gelir ve büyüme hızı düşmüş, işsizlik oranlarında önemli ölçüde artış yaşanmıştı” diye konuştu. Arslan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46’ncı yıl dönümünde yaptığı açıklamada, başta 12 Eylül olmak üzere tüm darbeleri ve antidemokratik müdahaleleri reddettiklerini belirtti. Türkiye’nin demokratikleşme ihtiyacının karşılanması için sivil ve yeni bir Anayasa çağrısı yapan Arslan ayrıca darbe dönemlerindeki mağduriyetlerin giderilmesini ve darbecilerle hukuk çerçevesinde hesaplaşılmasını istedi. Ankara - Mehmet Kara

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