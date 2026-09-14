Trump: Yapay zekâ yarışı sürecek

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekânın kontrolden çıkacağı yönündeki ikazları “hastalıklı bir komplo” olarak nitelendirerek, ABD’nin yapay zekâ yarışında Çin ve diğer rakiplerinin önünde olduğunu savundu.

Yapay zeka şirketi Anthropic’in CEO’su Dario Amodei de endişelerin artmasıyla şirketlere ‘yapay zeka modellerinin geliştirilme hızını düşürme’ çağrısında bulunmuştu. Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’la ABD merkezli OpenAI’ın CEO’sy Sam Altman da Amodei’ye destek vermişlerdi.

Yakın gelecekte ölebiliriz

Anthropic’ten istifa eden yapay zeka araştırmacısı Jacob Coxon dün (13 Eylül) BBC’ye sektördeki düzenleme çağrıları konusunda ciddi olduklarını belirterek şöyle konuşmuştu: “Mevcut ilerleme hızını yavaşlatmazsak yakın gelecekte hepimizin ölebileceğine dair güçlü bir ihtimal bulunduğuna inanıyorum.”

Trump sosyal medya hesabından tartışmalara dahil oldu. “Yapay zekanın ihtiyaç duyduğu tek kontrol mekanizması veya güvenlik sınırı, güçlü ve zeki (yüksek IQ sahibi) bir başkandır” diyen 80 yaşındaki siyasetçi kendisini kastederek şöyle devam etti:

“ABD’deyse bu fazlasıyla mevcuttur. Yapay zeka geliştiricileri üzerinde muazzam bir cezai ve düzenleyici yetkiye sahibiz. Yapay zekaya ve veri merkezlerine karşı hastalıklı bir komplo yürütülüyor ve bundan memnuniyet duyan tek taraf Çin.”

‘Yapay zeka yarışına devam’ mesajı

Yapay zeka yarışında hangi devlet öndeyse ‘yarışı o devletin kazanacağını’ belirten Trump, ABD’nin bu alanda, Çin ve diğer tüm rakiplerinin önünde olduğu belirtti. Başkana göre ABD üstünlüğünü sürdürecek.

Bazı şirketlerin yapay zeka aracılığıyla ‘kötü veya potansiyel olarak zararlı işler’ yapmasını engellediklerini iddia eden Trump, bunu yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca Amodei’nin konuya ilişkin açıklamasını samimi bulmadığını söyledi.