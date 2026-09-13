Üsküdarlılardan Dedetaş’a destek

YENİ Parti’nin Üsküdar’da düzenlediği “Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir” buluşmasına katılan vatandaşlar, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutukluluğuna ve belediye yönetiminin el değiştirmesine tepki gösterdi.

Bir vatandaş, “Ben irademi geri istiyorum. Ben oyuma sahip çıkıyorum. Ben oyumu istiyorum. Oyumu bana verecekler” dedi. Dedetaş’ın belediye başkanlığından çok memnun olduğunu belirten bir kadın, “Haksız yere alındı zavallım” dedi. Bir başka vatandaş ise “Başkanımızı geri istiyoruz. Biz kazanıyoruz, onlar çalıyor. Böyle olur mu” diye konuştu. Bir başka vatandaş da, “Biz nasıl oy kullanacağız? Neye inanacağız? Neye güveneceğiz? Bir sandığa nasıl gideceğiz? Kullandığımız oyun üzerine gelip oturuyorlar. Ben irademi geri istiyorum. Ben oyuma sahip çıkıyorum. Ben oyumu istiyorum. Oyumu bana verecekler.” dedi.