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14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Kurtlar Vadisi senaristleri ifadeye çağırıldı

14 Eylül 2026, Pazartesi 09:39
Kaşif Kozinoğlu’nun 2011’de Silivri Cezaevi’nde ölmesine ilişkin soruşturmada, “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisindeki ölüm sahnesiyle gerçek olay arasındaki dikkat çekici benzerlikler üzerine dizinin üç senaristi bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde ölmesine ilişkin yürütülen şüpheli ölüm soruşturmasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozinoğlu’nun cezaevindeki son saatleri ile o dönem yayınlanan "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisindeki senaryo detayları arasındaki paralellikler üzerine inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, dosyaya "bilgi sahibi" sıfatıyla katkı sunmaları amacıyla ifadeye çağrıldı.

Dizideki ölüm sahnesi mercek altında

Soruşturma dosyasını derinleştiren temel unsur, dizide Kozinoğlu’nu temsil ettiği kabul edilen "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin ölüm sahnesi ile gerçek olay arasındaki zamanlama oldu. Dizinin ilgili bölümünde karakter; spor yaptıktan sonra yüksek nabız şikayetiyle duşa giriyor ve senaryo gereği enjeksiyon yoluyla can veriyordu.

Bu bölümün yayınlanmasından iki gün sonra, 12 Kasım 2011’de, Kaşif Kozinoğlu’nun da koğuşunda spor yaptıktan hemen sonra fenalaşarak ölmesi, savcılığın kurgu ile gerçek olay arasındaki bilgi kaynağını mercek altına almasına yol açtı.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, üç senarist dosya kapsamında şüpheli olarak yer almıyor. Başsavcılık, senaristlerin o dönemki senaryo kurgusunu hangi kaynaklara veya bilgi akışına dayanarak hazırladıklarını tespit etmeyi hedefliyor. Senaristlerin vereceği ifadelerin ardından soruşturmanın seyrine göre yeni adımların atılması bekleniyor.

Haber Merkezi

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