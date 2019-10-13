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13 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

9 aylık Muhammed bebek terör saldırısı anında uyuyormuş

13 Ekim 2019, Pazar 19:57
YPG/PKK'lı teröristlerce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın saldırı anında uyuduğu öğrenildi.

Şehit Muhammed'in, 6 yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ailesiyle yaşadıkları ev, terör saldırısının hedefi oldu.

Muhammed'in vefat ettiği hain saldırıda, ablaları Hale ve Yasmin de ağır yaralandı.

Saldırıda 9 aylık Muhammed Omar'ın şehit edilmesi, çocuk katili YPG/PKK terör örgütünün acımasız yüzünü bir kez daha dünya kamuoyuna gösterdi.

Muhammed Omar'ın olayda yaralanan ablalarının tedavisi ise kaldırıldıkları Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

Omar'ın babası Muhammed Hani, yaptığı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerce atılan havan mermisinin evlerine isabet etmesi üzerine oğlunun şehit olduğunu, 2 kızının ise yaralandığını söyledi.

Muhammed uyurken şehit edildi

Anne Fatina Hadbe ise yaşadığı acının tarifinin imkansız olduğunu dile getirdi.

Oğlunun şehit olması, kızlarının da yaralanmasının yüreğini yaktığını ifade eden Hadbe, tek dileklerinin topraklarının katil terör örgütünden temizlenmesi olduğunu söyledi.

Tedavileri süren kızlarının iyileşmesini beklediklerini anlatan Hadbe, şunları kaydetti:

"Olay günü oğlum Muhammed Omar'ı uyutmuştum, kızlarım Hale ve Yasmin ise aynı odada oynuyordu. Bir anda evimizden sesler ve dumanlar yükselmeye başladı. Odaya geldiğimde Muhammed Omar'ın bir tarafta, kızların ise bir tarafta yattığını gördüm. Hemen çocuklarımı alarak hastaneye götürdüler. Bir annenin yüreği nasıl hissederse ben de aynı şeyleri hissettim ve yüreğim yandı. YPG/PKK terör örgütü oğlumu şehit etti, kızlarımı yaraladı, evimizi yıktı. Allah bu terör örgütünü kahretsin, Rabb'im bunları muvaffak etmesin, Allah'ın laneti üzerilerine olsun. Kızlarım hastanede tedavi görüyor, onlarla çok iyi ilgileniyorlar. İnşallah sağlıklarına kavuşurlarsa bir nebze de olsa teselli olurum. Allah Türk ordusunu korusun. İnşallah bu topraklar terörden temizlenir ve huzura kavuşuruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum."

Tüm destekler veriliyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici de 9 aylık Muhammed Omar'ın şehit edilmesi ve 2 ablasının yaralanmasının ardından Bakanlık olarak aileye devletin tüm imkanlarını sunarak destek verdiklerini söyledi.

Muhammed Omar'ın harekatın ilk bebek şehidi olduğunu ifade eden Bilici, "Şehidin ailesine desteğimizi ilk andan itibaren verdik ve vermeye devam ediyoruz. Ailenin hastanede tedavi gören 2 kızının sağlıklarına kavuşması için gerekli her şey yapılıyor. İhtiyacı olan tüm insanlarımıza devletimizin şefkatli elini uzatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

AA

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