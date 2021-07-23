Afgan göçü her zamanki gibi

Türkiye-İran sınırından yasa dışı bir şekilde geçerek Türkiye’ye giriş yapan Afgan göçmenlerin durumu, son haftalarda kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılıyor.

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (IGAM) Başkanı Metin Çorabatır, kendilerine sahadan gelen bilgilere dayanarak, “Büyük bir artış yok, ama normal sezonluk artışın üstünde bir göçün işaretleri var” diyor. BBC Türkçe’nin haberine göre, Van Barosu İltica ve Göç Komisyonu Başkanı Jindar Uçar, geçmiş yıllardan biraz daha fazla olmakla birlikte kendilerinin bu yaz, çok büyük bir düzensiz göç durumunu gözlemlemediklerini söylüyor. “Kentlerinde yıllardır bu göçün yaşandığını, bazı gazetecilerin sınırdan geçişleri görüntülemesiyle birlikte bunların sosyal medyada yayıldığını belirten Uçar, ‘Büyük Afgan göçü başlıyor mu?’ sorusu üzerine toplumun gözünü buraya çevirmesiyle bir anlamda konunun popülerleştiğini” belirtiyor.

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Taliban yine tehdit etti

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Türk askerini Afganistan’da istemediklerini bir kez daha vurguladı. Rus Ria Novosti ajansına konuşan Mücahid, NATO’nun ülkeden çekilmesi sonrasında ülkede hiçbir yabancı askere müsamaha göstermeyeceklerini, Türkiye’nin de buna dahil olduğunu söyledi. Mücahid, Türkiye’nin teklifini halihazırda reddetmiş olduklarını belirterek “ABD’nin çekilmesinin ardından diğer yabancı güçlerin her ne bahaneyle olursa olsun ülkede kalmasına izin vermeyeceğiz” dedi. DW Türkçe’nin haberine göre, NATO’nun çekilmesi sonrasında Kabil’deki Hamid Karzai Havalimanı’nın işletmesini sürdürmek ve güvenliğini sağlamak isteyen Türkiye ile ABD arasındaki görüşmeler devam ediyor.