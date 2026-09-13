Ferhat Arslan: Dedetaş için talebim imtiyaz değil, hukuk

Doç. Dr. Ferhat Arslan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında yürütülen tartışmalara ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, suçluluğu kesinleşmiş yargı kararıyla ortaya konuluncaya kadar herkesin masum kabul edilmesi gerektiğini belirterek adil yargılama ve masumiyet karinesine vurgu yaptı.

Arslan, kendisini “bir Üsküdarlı ve CHP seçmeni olmayan biri” olarak tanımladığı paylaşımında, Sinem Dedetaş meselesinin vicdanını rahatsız ettiğini ifade etti. Bir kişi hakkında hüküm vermenin mahkemelerin görevi olduğunu belirten Arslan, “Suçluluğu kesinleşmiş bir yargı kararıyla ortaya konulmadıkça herkes masumdur. Adalet, yalnızca oy verdiklerimiz için istediğimizde adalet değildir. Bir gün hukuk, siyasi görüşünü paylaşmadığımız bir insan için de lazım olduğunda ve biz yine onun hakkını savunabiliyorsak, hukuk devletine gerçekten inanıyoruz demektir. Sinem Dedetaş için talebim imtiyaz değil sadece delil, adil yargılama, masumiyet karinesi ve hukuk. Ne bir eksik, ne bir fazla.” değerlendirmesinde bulundu. Seyhan Şentürk - İstanbul

Okunma Sayısı: 338

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.