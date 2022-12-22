Almanya’dan Van’a yardım eli

Almanya’da genel merkezi bulunan Avrupa Yetim-Der Derneği Van’ın İpekyolu ilçesi Karagündüz Mahallesi’nde bulunan Şehit Veysel Polater Ortaokulu, İlkokulu, Anaokulu öğrencilerine mont ve bot dağıtımı yapıldı.

Avrupa Yetim Der Derneği gönüllüsü Hasan Kuyuldar ile Van Gönül Dostları Derneği Koordinatörü Gülcan Çomak öncülüğünde ihtiyaç sahibi 75 öğrenciye mont ve bot dağıtımı yapıldı. Dağıtımda Karagündüz Köyü Muhtarı Veysel Çomak, Van İpekyolu Mahallesi Muhtarı Leyla Tanrıtanır, Şehit Veysel Polater Okul Müdürü Engin Ayyıldız, ile sınıf öğretmenleri ve öğrencileri yer aldılar. Yardım dağıtımında yer alan Avrupa Yetim-Der Derneği gönüllüsü Hasan Kuyuldar, “Bizler dünyada ihtiyaç sahibi bütün ülkelere yardım dağıtımı yapıyoruz. Van’da da sosyal medya üzerinden Van Gönül Dostları Derneği ile irtibat kurarak, “Buraya giyim yardımı getirdik. Çocukların gülümsemesi bizleri mutlu ediyor. İnşallah bundan sonra da ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaşacağız” dedi. Beyza Çomak

Okunma Sayısı: 113

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.