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1 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Amerikalı Savcı Jeff Rosen: Almanya, insan onuruna saygıyla başardı

01 Ağustos 2022, Pazartesi 00:23
Amerikalı Savcı: Suç oranları ve mahpus sayısı çok düşük - BİRÇOK ZULÜM VE ACI SONRASINDA YAZILAN ALMAN ANAYASASININ 1. MADDESİ “İNSAN ONURUNU KORUMAK DEVLETİN GÖREVİDİR” DER.

HABER: SEDAT SERDAR
sedatserdar@yeniasya.com.tr 

MEDENİYETİN ÖLÇÜSÜ HAPİSHANELER

California Bölge Savcısı Jeff Rosen, suç oranı, hapis cezaları ve mahpus sayısının çok düşük olduğu Almanya’yı anlatırken,  Dostoyevski’nin "Bir toplumdaki medeniyetin derecesi, onun hapishanelerine girilerek değerlendirilebilir" sözünü aktardı.

İNSAN ONURU İLE YARATILDIK

Rosen, ilk maddesinde "İnsan onuru dokunulmazdır” diyen Alman Anayasasının uygulanmasıyla gelinen noktanın önemini şu sözlerle vurguladı: "Dünya yıkılabilir, ama onarılabilir. Çünkü hepimiz insan onuru ile yaratıldık."

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Almanya, insan onuruna saygıyla başardı - Amerikalı Savcı: Suç oranları ve mahpus sayısı çok düşük

California Bölge Savcısı Jeff Rosen, Alman Anayasası’nın 1. maddesinde yer alan “İnsan onuru dokunulmazdır. Ona saygı duymak ve onu korumak tüm devlet otoritesinin görevidir” ifadelerine dikkat çekerek, yaşanan birçok zulüm ve acı sonrasında yazılan Alman Anayasası’nın uygulanmasıyla gelinen noktanın önemini şu sözlerle vurguladı; “Dünya yıkılabilir, ama onarılabilir. Çünkü hepimiz insan onuru ile yaratıldık.” dedi.

California Bölge Savcısı Jeff Rosen, hukuk insanları, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, gazeteciler ve bir hüküm giymiş katilin olduğu grupla Almanya hapishanelerini gezdi. Savcı Jeff Rosen suç oranı, hapis cezaları ve hapsedilen insan sayısının çok düşük olduğu Almanya’daki gözlemlerini TED Platformunda yaptığı konuşmada dile getirdi ve Dostoyevski’den bir alıntıya yer verdi; “Bir toplumdaki medeniyetin derecesi, onun hapishanelerine girilerek değerlendirilebilir.”

Hepimiz insan onuru ile yaratıldık 

Aile büyükleri de Nazi zulmüne uğramış bir hukuk insanı olan Savcı Jeff Rosen, tüm dünyanın lanetlediği bir zulme imza atmış Almanların kısa sürede oldukça başarılı bir hukuk sistemi oturtabildiklerini gözlemleyerek, “Bu kadar korkunç şeyler yapmış bir ülke, suç ve ceza söz konusu olduğunda nasıl bu kadar çabuk kendini en aydınlanmış ülkelerden biri haline getirdi?” diye sordu.

Rosen, Alman Anayasası’nın 1. maddesinde yer alan “İnsan onuru dokunulmazdır. Ona saygı duymak ve onu korumak tüm devlet otoritesinin görevidir” ifadelerine dikkat çekerek, yaşanan birçok zulüm ve acı sonrasında yazılan Alman Anayasası’nın uygulanmasıyla gelinen noktanın önemini şu sözlerle vurguladı; “Dünya yıkılabilir, ama onarılabilir. Çünkü hepimiz insan onuru ile yaratıldık.” 

Amaç daha ağır suçlu olmalarını engellemek 

Konuşmasında Alman hapishaneleri hakkında ilginç detaylara da yer veren Rosen şu bilgileri aktardı: “Bir mahkûm ruh sağlığı danışmanlığı alıyorsa, gitmesi gereken derslere gidiyorsa, mesleki eğitim alıyorsa ve cezaevinde yapması gereken her şeyi yapıyorsa, işlediği suç ne olursa olsun, cezaevinden birkaç saat, hatta bir gece çıkmasına izin verilir. Ayrıca Almanlar genç suçluları daha ağır suçlular haline getirmemek için daha yaşlı, daha ağır suçlulardan ayırmaya çalışıyorlar.”

Almanya’da suç oranları çok düşük

Almanya’daki suç oranlarını Amerika ile kıyaslayan Savcı Rosen sözlerine şöyle devam etti, “Almanya’da suç oranları çok düşük, hapis cezaları yani hapsedilen vatandaş oranı oldukça düşük bir yüzdelikte. Ama tam aksine Amerika’daki cinayet oranları Almanya’dan 9 kat daha fazla ve hapse atılma sayısı Almanyadakilerin 10 katı oranında yüksek. Amerika’da hapishanelere yılda 50 milyar dolardan fazla harcayacağız. Sadece Kaliforniyada ise yılda 9 milyar dolardan fazla.”

Eğitimsizliğin ağır faturası

Eğitimin toplumsal düzen ve refahtaki rolününü de vurgulayan Savcı Rosen sözlerini şöyle sonlandırdı; “Liseden mezun olup üniversiteye gitmeyen yüz Amerikalı erkekten altısı 30 yaşına gelmeden bir yıl hapis yatacak. Liseyi terk eden 100 kişiden 28’i 30 yaşına girmeden bir yıl hapis yatacak. Liseyi terk eden Afrika kökenli Amerikalı erkeklerin ise yüzde 68’i 30 yaşına gelmeden bir yıl hapis yatacak. Kendimizi diğer birinci dünya demokratik ülkeleriyle karşılaştırdığımızda, hapsedilme oranımız grafiğin dışında kalıyor. Gördüğünüz gibi biz açık ara en yüksekteyiz. Avustralya, Kanada dahil Avrupa’daki her ülke bizimkinden çok daha düşük oranlara sahip.”

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