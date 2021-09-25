ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI ZÜHTÜ ARSLAN, AYM’NİN AYKIRILIK KARARLARINA UYMAYAN VE BUNDA ISRAR EDENLERİN ANAYASAYI KASTEN İHLÂL ETTİĞİNİ SÖYLEDİ.

AYM KARARINA UYMAK ANAYASA EMRİ

ARSLAN, AYM kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını anayasa emri olarak bağladığına işaret ederek, “Mahkeme kararlarının icrasının hakkıyla sağlanmadığı bir yerde hukuk devletinden bahsedilemez” diye konuştu.

YAPILMASI GEREKEN KARARI UYGULAMAKTIR

“AYM kararına aykırılıkta ısrar, anayasanın kasten ihlalidir” diyen Arslan, yapılması gerekenin de önce somut ihlâle sebep olan yargı kararının kaldırılması, ardından ihlâli de ortadan kaldıracak şekilde yeni bir kararın verilmesi olduğunu vurguladı.

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Anayasa kasten ihlâl ediliyor

AYM Başkanı Zühtü Arslan, hükümete hukuk devleti uyarısı yaparak Anayasa’ya aykırılık kararlarının uygulanmamasının “Anayasa’nın kasten ihlÂli” anlamına geleceğini vurguladı.

Anayasa Mahkemesi, mahkeme kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını bağladığına işaret ederek, “Mahkeme kararlarının icrasının hakkıyla sağlanmadığı bir yerde hukuk devletinden bahsedilemez. Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykırılık konusunda bir karar verdikten sonra bu aykırılıkta ısrar, anayasanın kasten ihlalidir” dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan “Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi” projesinin açılış töreninde konuştu. Arslan, konuşmasının önemli bölümünde metin dışına çıkarak, AYM kararlarının uygulanmamasını eleştirdi.

Kararlar uygulanmıyorsa hukuk devleti olmaz

Bir mahkemenin verdiği kararın uygulanmaması halinde, orada yargılama yapmanın da mahkemenin karar vermesinin de bir anlamı kalmayacağını belirten Arslan, şu değerlendirmeyi yaptı: “O yüzden mahkemeye erişim hakkının olmazsa olmaz unsurlarından birisi, yargılama sonucunda verilen kararın hakkıyla icra edilmesidir. Diğer yandan, bir ülkede mahkeme kararlarının etkili bir şekilde uygulanması, icra edilmesi, o ülkede hukuk devletinin varlığının da ön şartıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarında sıklıkla vurgulandığı gibi, mahkeme kararlarının icrasının hakkıyla sağlanmadığı bir yerde hukuk devletinden bahsedilemez. Çünkü hukuk devleti bir söylemden ibaret değildir. Mahkeme kararlarının icrası, Anayasa Mahkemesi kararlarının özelde icrası, bir ülkede hukukun üstünlüğünün olduğunun da temel işaretlerinden biridir.”

Takdir yetkisi yok

DW Türkçe’nin haberine göre, Arslan, mahkeme kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını bağladığına işaret ederek, “Mahkeme kararlarının icrasının hakkıyla sağlanmadığı bir yerde hukuk devletinden bahsedilemez. Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykırılık konusunda bir karar verdikten sonra bu aykırılıkta ısrar, anayasanın kasten ihlalidir” dedi. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlâl kararlarında mahkemelerin yargılamanın yenilenmesini başlatma, yapma noktasında herhangi bir takdir yetkisi bulunmadığına işaret eden Arslan, bunun anayasanın ve yasanın zorunlu kıldığı bir durum olduğunu kaydetti. Arslan, yapılması gerekenin de önce somut ihlale sebep olan yargı kararının kaldırılması ardından ihlâli de ortadan kaldıracak şekilde yeni bir kararın verilmesi olduğunu vurguladı.