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25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Artık sesimizi duyun

25 Mayıs 2022, Çarşamba 22:27
Çin’in Ankara Büyükelçiliği önünde eylem yapan Uygurlu aileler, “Artık sesimizi duyun!” dedi.

Toplama Kamp Mağdurları Platformu üyelerinin her birinin ailelerinden, çevresinden kişiler zorla toplama kampında tutuluyor. Bu duruma tepki gösteren isimler, “Yaşanan insan hakları ihlalleri daha fazla ne kadar görmezlikten gelinecek?” diye soruyor. Çin’de toplama kamplarında tutulan ailelerine, yakınlarına kavuşmak isteyen pek çok Uygur, Çin’in Ankara Büyükelçiliği önünde eylem yaptı. Bu aslında onların ilk eylemi değil. Uygurlar geçen yıl Çin’in Ankara Büyükelçiliği’nin bulunduğu bölgede, baskıya uğrayan yakınlarından haber alamadıkları gerekçesiyle nöbet tutmuştu. Independent’deki habere göre Toplama Kamp Mağdurları Platformu Başkanlığı yapan Uygur kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı MedineNazimi, geçen sene seslerini duyuramasalar da pes etmediklerini söyledi.

Dünya bu çığlığı duymalı

Zira bu yılki eylemin farklı bir yönü de var. O da Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’in Çin’e yaptığı gezi. BM yetkilisinin Çin gezisine değinen Medine Nazımi, Michelle Bachelet’in Çin’e gitmeden önce kendileri gibi mağdurlarla görüşmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. Aralarında bizzat Çin’in toplama kampında kalıp çıkanların da bulunduğunu ifade eden Nazımi, ellerinde sevdiklerine ulaşabilme umuduyla taşıdıkları fotoğraflarla, seslerini duyurmaya çalışırken, bir yandan da Çin’deki BM yetkilisi Michelle Bachelet’in Pekin’e kamplardaki Uygurların akıbetini sormasını beklediklerini aktardı. Aileleri hakkında bilgi almak isteyen ve kamplarda tutulan kişilerin serbest bırakılması için somut adım atılmasını beklediklerini aktaran Medine Nazımi, dünyanın artık bu çığlığı duyması gerektiğini dile getirdi.

Zulme ses çıkarın

Nazımi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet’e de şu sözlerle seslendi. “Bir kadın, bir anne olarak sesimizi duymasını bekliyorum. Namusu, şerefi ayaklar altına alınan tüm kadınların sesi olmasını, kalbinin sesini dinlemesini, insanlık onuruna karşı zulme ses çıkarmasını istiyorum. Tüm insanlık ona güvendiğinden o pozisyonda. Görevini yerine getirmesini bekliyoruz.” Birleşmiş Milletler 3 milyon bilgisini paylaşsa da Çin’in 2014’ten beri senede 1 milyon 300 bin kişiyi “eğitimden” geçirdikleri şeklindeki açıklamaya da değinen Nazımi, yaklaşık 9-10 milyon kişinin kaçı sağ, kaçı ne durumda, başlarına ne geldiğinin bilinmemesini insanlığı ayıbı olarak niteledi. Çin’in kuzeybatısındaki Sincan bölgesinde Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri sürüyor. Sayıları 1 milyonu aşkın Uygur, Kazak ve diğer Müslüman azınlıkları toplama kampında tutan Çin ise bu kampların “eğitim ve öğretim” amaçlı olduğu iddiasında.

Haber Merkezi

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