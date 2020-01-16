Avrupa'nın 'göç' endişesi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ülkede ateşkesi bozma girişimleri, Avrupa'da yeni bir göç dalgası endişesi doğurdu.

Hafter güçlerinin 4 Nisan'dan bu yana devam eden ve başkent Trablus'u ele geçirmeyi hedefleyen saldırılarında, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, bin sivil öldü, 5 binden fazla kişi yaralandı.

Sivil kayıpların artması üzerine, Türkiye ve Rusya'nın yaptığı ortak çağrıyla 12 Ocak'ta uygulamaya giren ateşkes, Hafter'in saldırgan tutumu nedeniyle "kırılgan" olarak nitelendirilmiş, kısa süre sonra da ateşkes bozulmuştu.

Darbeci general Hafter'in Moskova’daki müzakere masasını terk etmesi ve Hafter'e bağlı yetkililerin "ateşkesin geçerliliğini yitirdiği ve savaşa devam edileceği" yönündeki açıklamasının ardından, can güvenliği riski ile karşı karşıya kalan sivillerin, Akdeniz rotası üzerinden Avrupa'ya yeni bir göç dalgası başlatması endişesi doğdu.

"Olası sonuçlara hazırlıklı olmalıyız"

AB Komisyonu Sözcüsü Dana Spinant, Libya'dan Avrupa'ya olası bir göç dalgasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Spinant, Brüksel için bir göç dalgası başladıktan sonra tepki vermektense, olası sonuçlara hazırlıklı olmanın öncelikli olduğunu belirtti.

Bu düşüncenin AB'nin üzerinde çalıştığı ve yakında masaya koymayı planladığı "yeni göç anlaşmasının" da temelini oluşturduğuna işaret eden Spinant, "Hedefimiz göç konusunda tüm sorunları çözen, daha kapsayıcı bir perspektif ortaya koymak." dedi.