Ayasofya için Bakanlar Kurulu kararı yeter

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Ayasofya’nın Bakanlar Kurulu kararıyla kolayca camiye çevrilebileceğini ifade etti.

“Ayasofya için bahane kalmadı”

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Ayasofya’nın ibadete açılıp açılmaması konusunda devam eden tartışmaları kaleme aldı.

Oğur, Ayasofya’nın Bakanlar Kurulu kararıyla kolayca camiye çevrilebileceğini ifade söyledi. Oğur’un dünkü köşesinin bir kısmı şöyle: “Ayasofya’nın yeniden siyaseten gündeme gelmesini Yunanistan ve Rusya ile yaşanan sorunlara bağlayanlar da, bunu erken seçim sinyali olarak yorumlayanlar da var. Ama bütün bu yorumlarda ortak bir nokta var. Ayasofya’dan bir cami, müze ya da kilise olarak değil, “Ayasofya kartı” ya da “Ayasofya kozu” diye bahsediliyor” dedi.

Böyle kullanılmayı hak etmiyor

“921 yıl kilise, 482 yıl cami, 85 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, son 50 yıldır da siyasetçilerin seçimlerdeki kozu ya da uluslararası ilişkilerdeki kartı haline gelmiş durumda” diyen Oğur, şunları söyledi: “Halbuki bir Bakanlar Kurulu kararıyla müze olan Ayasofya, yine bir bakanlar kurulu kararıyla kolaylıkla camiye çevrilebilir. Ama o zaman bir kart ya da koz olma vasfını kaybeder. Kilise, cami müze olarak hizmet vermiş bütün insanlığın hayranlık duyduğu bu görkemli yapı böyle kullanılmayı hak etmiyor.”